نقل ملك النرويج إلى مستشفى في ماليزيا

نقل ملك النرويج إلى مستشفى في ماليزيا
التاريخ
2/27/2024 2:40:28 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 شباط (بترا)- قالت العائلة المالكة في النرويج إن الملك هارالد الخامس أصيب بالمرض أثناء إقامته في ماليزيا، وجرى نقله إلى المستشفى هناك.
ووفقا لوكالة الأنباء النرويجية، أوضحت العائلة المالكة في بيان صحفي أن الملك الذي يتواجد في رحلة خاصة بماليزيا "يحظى بمتابعة جيدة من الطاقم الطبي الماليزي والنرويجي".
--(بترا)
أ ن/ب ع/ هـ ح
27/02/2024 22:01:28
MENAFN27022024000117011021ID1107907443
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