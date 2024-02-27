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نقل ملك النرويج إلى مستشفى في ماليزيا

2/27/2024 2:40:28 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 27 شباط (بترا)- قالت العائلة المالكة في النرويج إن الملك هارالد الخامس أصيب بالمرض أثناء إقامته في ماليزيا، وجرى نقله إلى المستشفى هناك.
ووفقا لوكالة الأنباء النرويجية، أوضحت العائلة المالكة في بيان صحفي أن الملك الذي يتواجد في رحلة خاصة بماليزيا "يحظى بمتابعة جيدة من الطاقم الطبي الماليزي والنرويجي".
--(بترا)
أ ن/ب ع/ هـ ح
27/02/2024 22:01:28

MENAFN27022024000117011021ID1107907443

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