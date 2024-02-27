وزير البيئة: الرؤية الملكية الخيار الأمثل للتنمية المستدامة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 27 شباط (بترا)- أكد وزير البيئة، الدكتور معاوية الردايدة، أن الرؤية الملكية هي الخيار الأمثل للتنمية البيئية المستدامة.
جاء ذلك خلال جولة ميدانية مساء اليوم الثلاثاء، بمحافظة الزرقاء، بهدف الاطّلاع على تنفيذ أولويات رؤية التحديث الاقتصادي لتعزيز الممارسات البيئية المستدامة بوصفها جزءا أصيلا من النمو الاقتصادي المستقبلي للأردن وتحسين نوعية الحياة.
وبدأ الردايدة جولته بزيارة إلى مديرية حماية البيئة و اطلع على آليات العمل والجهود المبذولة، للحفاظ على سلامة البيئة بعناصرها المختلفة في محافظة الزرقاء، والتي تعد من أكثر المحافظات استقطابا للمنشآت التنموية، التي تحتاج إلى مزيد الرقابة في الامتثال للاشتراطات البيئية المعمول بها.
وقدمت المديرية عرضا تقديميا عن البؤر البيئية الساخنة في المحافظة وعن خرائط منشآت التفتيش في منطقة وادي العش، لتسهيل عمليات الكشف الميداني على المنشآت في المنطقة.
ووجه الردايدة الوفد الفني المرافق له ولجنة مختصة لمعالجة القضايا البيئية في منطقه وادي العش.
كما تفقد غابة الجندي لدراسة إمكانية تنفيذ مشروع حديقة ومتنزه بيئي للمنطقة، ضمن إطار الجهود التي تبذلها وزارة البيئة، لإنشاء حدائق ومتنزهات بيئية في مختلف محافظات المملكة.
كما تفقد الوزير الردايدة حديقة الرصيفة البيئية والتي تم إنجازها بمكرمة ملكية سامية.
ووجه العاملين في الحديقة إلى ضرورة بذل كافة الجهود لاستدامتها والمحافظة على مرافقها، لتكون أحد أهم المرافق الحيوية في المحافظة وعنصر جذب لجميع قاطني المحافظة والمملكة.
--(بترا)
ر ح/ب ع/ هـ ح
27/02/2024 22:00:23
MENAFN27022024000117011021ID1107907442
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