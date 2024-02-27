وزير البيئة: الرؤية الملكية الخيار الأمثل للتنمية المستدامة

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 27 شباط (بترا)- أكد وزير البيئة، الدكتور معاوية الردايدة، أن الرؤية الملكية هي الخيار الأمثل للتنمية البيئية المستدامة.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية مساء اليوم الثلاثاء، بمحافظة الزرقاء، بهدف الاطّلاع على تنفيذ أولويات رؤية التحديث الاقتصادي لتعزيز الممارسات البيئية المستدامة بوصفها جزءا أصيلا من النمو الاقتصادي المستقبلي للأردن وتحسين نوعية الحياة.

وبدأ الردايدة جولته بزيارة إلى مديرية حماية البيئة و اطلع على آليات العمل والجهود المبذولة، للحفاظ على سلامة البيئة بعناصرها المختلفة في محافظة الزرقاء، والتي تعد من أكثر المحافظات استقطابا للمنشآت التنموية، التي تحتاج إلى مزيد الرقابة في الامتثال للاشتراطات البيئية المعمول بها.

وقدمت المديرية عرضا تقديميا عن البؤر البيئية الساخنة في المحافظة وعن خرائط منشآت التفتيش في منطقة وادي العش، لتسهيل عمليات الكشف الميداني على المنشآت في المنطقة.

ووجه الردايدة الوفد الفني المرافق له ولجنة مختصة لمعالجة القضايا البيئية في منطقه وادي العش.

كما تفقد غابة الجندي لدراسة إمكانية تنفيذ مشروع حديقة ومتنزه بيئي للمنطقة، ضمن إطار الجهود التي تبذلها وزارة البيئة، لإنشاء حدائق ومتنزهات بيئية في مختلف محافظات المملكة.

كما تفقد الوزير الردايدة حديقة الرصيفة البيئية والتي تم إنجازها بمكرمة ملكية سامية.

ووجه العاملين في الحديقة إلى ضرورة بذل كافة الجهود لاستدامتها والمحافظة على مرافقها، لتكون أحد أهم المرافق الحيوية في المحافظة وعنصر جذب لجميع قاطني المحافظة والمملكة.

--(بترا)

ر ح/ب ع/ هـ ح

27/02/2024 22:00:23