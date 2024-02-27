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لواء الجامعة تتصدر منافسات اليوم السادس لبطولة الأيام الأولمبية لألعاب القوى

2/27/2024 2:40:23 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 27 شباط (بترا)- تصدرت تربية لواء الجامعة تصفيات بطولة الأيام الأولمبية الثانية لألعاب القوى للطالبات، اليوم الثلاثاء، والتي أقيمت على مضمار مدرسة البكالوريا.
وكان ترتيب الميداليات على النحو الآتي: لواء الجامعة 12 ذهبية، 9 فضية، 4 برونزية، إربد ( 9ذهبية 8 فضية وبرونزيتين )، ماكرا (7ذهبية 5 فضية 3 برونزية)، جرش (4 ذهبية وبرونزيتين)، البادية الشمالية (3ذهبية وبرونزية)، الزرقاء الأولى (2ذهبية 7 فضة 5 برونزية)، عمان (2ذهبية 3 فضية 10 برونزية)، القويسمة (2ذهبية 3 فضية )، الأغوار الشمالية (ذهبية وفضية وبرونزيتين)، الرصيفة (ذهبية وفضية وبرونزية)، بني عبيد(ذهبية وفضية)، الرمثا (ذهبية وبرونزية)، وادي السير (ذهبية وبرونزية)، المفرق (ذهبية)، الثقافة العسكرية(ذهبية)، الزرقاء الثانية (3فضية و4 برونزية)، دير علا( فضية وبرونزيتين)، مادبا (فضية وبرونزيتين)، ناعور(فضية وبرونزيتين)، عجلون (فضية وبرونزية)، الشونة الجنوبية (فضية وبرونزية)، الكورة(فضية)،بني كنانة(فضية)، المزار الشمالي (3 برونزية)، المزار الجنوبي (برونزية)، عين الباشا (برونزية)، سحاب(برونزية).
وتستكمل يوم غد الأربعاء فعاليات الجري والوثب للطالبات على مضمار مدرسة البكالوريا والوثب الثلاثي للمرحلة الثانوية.
--(بترا)
ع س/أز/ هـ ح
27/02/2024 21:58:21

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