لواء الجامعة تتصدر منافسات اليوم السادس لبطولة الأيام الأولمبية لألعاب القوى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 شباط (بترا)- تصدرت تربية لواء الجامعة تصفيات بطولة الأيام الأولمبية الثانية لألعاب القوى للطالبات، اليوم الثلاثاء، والتي أقيمت على مضمار مدرسة البكالوريا.
وكان ترتيب الميداليات على النحو الآتي: لواء الجامعة 12 ذهبية، 9 فضية، 4 برونزية، إربد ( 9ذهبية 8 فضية وبرونزيتين )، ماكرا (7ذهبية 5 فضية 3 برونزية)، جرش (4 ذهبية وبرونزيتين)، البادية الشمالية (3ذهبية وبرونزية)، الزرقاء الأولى (2ذهبية 7 فضة 5 برونزية)، عمان (2ذهبية 3 فضية 10 برونزية)، القويسمة (2ذهبية 3 فضية )، الأغوار الشمالية (ذهبية وفضية وبرونزيتين)، الرصيفة (ذهبية وفضية وبرونزية)، بني عبيد(ذهبية وفضية)، الرمثا (ذهبية وبرونزية)، وادي السير (ذهبية وبرونزية)، المفرق (ذهبية)، الثقافة العسكرية(ذهبية)، الزرقاء الثانية (3فضية و4 برونزية)، دير علا( فضية وبرونزيتين)، مادبا (فضية وبرونزيتين)، ناعور(فضية وبرونزيتين)، عجلون (فضية وبرونزية)، الشونة الجنوبية (فضية وبرونزية)، الكورة(فضية)،بني كنانة(فضية)، المزار الشمالي (3 برونزية)، المزار الجنوبي (برونزية)، عين الباشا (برونزية)، سحاب(برونزية).
وتستكمل يوم غد الأربعاء فعاليات الجري والوثب للطالبات على مضمار مدرسة البكالوريا والوثب الثلاثي للمرحلة الثانوية.
--(بترا)
ع س/أز/ هـ ح
27/02/2024 21:58:21
MENAFN27022024000117011021ID1107907441
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.