غزة: عملية إنزال المساعدات الأردنية تُدخِلُ الفرحة إلى قلوب أهالي القطاع

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 27 شباط (بترا)- أمجد الشوا- خرج عشرات الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة لاستقبال المساعدات التي أنزلتها طائرات سلاح الجو الأردني، متجاهلين الوجع وآلام العدوان الإسرائيلي وتداعياته الخطيرة.

وفي ظل شح المساعدات التي تدخل القطاع وحجم القيود القاسية التي يفرضها الاحتلال لإدخال المساعدات إلى القطاع.

وعلى طول المناطق الغربية لوسط وجنوب قطاع غزة، شوهدت عملية الإنزال الجوي التي قامت بها القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي، لصناديق المساعدات الإنسانية ليستقبلها الغزيون الذين يعانون جراء القصف ومنع الإمدادات من قبل الاحتلال.

كما اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي عدد كبير من الفيديوهات التي جرى تصويرها من قبل الغزيين، والتي توثق عملية الإنزال، حيث أظهرت وصول المساعدات وفرحة أهل القطاع بتلقيها، فيما عبر غزيون عن شكرهم من خلال هذه الفيديوهات للأردن قيادة وحكومة وشعباً على هذا العمل الجريء والمميز.

وقال مدير جمعية تنمية الشباب في دير البلح، هلال أبو أسد: "إننا أمام مشهد غير مسبوق ووقفة مقدرة تعبّر عن الأردن ودعمه المتواصل لشعبنا الفلسطيني وبخاصة في ظل هذه الظروف التي نمر بها".

وأضاف: "بلا شك هذه المساعدات التي وصلت سيكون لها دور في التخفيف من واقع الحال الذي تعيشه مختلف قطاعات شعبنا".

بدوره، قال مدير الجمعية الوطنية لتأهيل المعاقين، جمال الرزي، إن عملية الإنزال للمساعدات تأتي في وقتها، لا سيما وأن هناك نقصا كبيرا في المواد الغذائية، مضيفا "أننا نحمل تقديرًا كبيرًا للجهود الأردنية المخلصة في دعم ومساعدة شعبنا في قطاع غزة والتخفيف من معاناته".

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى قوافل المساعدات الدوائية والغذائية، هناك المستشفيات الميدانية الأردنية التي تعمل من أجل علاج الجرحى والمرضى.

ويقول الشاب الغزي حسن إنه ليس غريبًا على الأردن الشقيق هذا الدعم المتواصل في إرسال المساعدات إلى أهالي قطاع غزة براً وجواً، حيث سبق ذلك عمليات إنزال للمساعدات شمال قطاع غزة، وتزويد المستشفى الميداني الأردني بما يلزمه في خان يونس وغزة.

من ناحيته، أعرب الحاج أبو محمد عن بالغ عن شكره للأردن ملكاً وحكومة وشعباً على جسر المساعدات المستمرة من أجل التخفيف من تداعيات العدوان المستمر والمتواصل على القطاع.

وتأتي عمليات إنزال المساعدات التي قام بها الأردن، اليوم الثلاثاء، وخلال الفترة الماضية بالتعاون مع جهات عربية ودولية بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني، في إطار التخفيف من تداعيات الكارثة الانسانية التي يعيشها الأهل في قطاع غزة، وتأكيدا على الموقف الأردني الثابت والأصيل في الدعم المتواصل للأهل في قطاع غزة.

--(بترا)

أ ن/ب ع/ هـ ح

27/02/2024 21:43:00