الكورة: افتتاح معرض اليوبيل الفضي ربع قرن مع الملك

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 27 شباط (بترا)- افتتح مدير تربية لواء الكورة، الدكتور جهاد الروابدة، في مدرسة تبنة الثانوية للبنات، اليوم الثلاثاء، معرض اليوبيل الفضي تحت عنوان: "ربع قرن مع الملك"، بمناسبة احتفالات المملكة بعيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني، واليوبيل الفضي لجلوسه على العرش.
وتضمن المعرض استعراض مسيرة حياة جلالة الملك عبدالله الثاني وصور عن الأردن ومعركة الكرامة ومجموعة من الأكسسوارات بألوان العلم الأردني ورسومات تتغنى بحب الوطن.
إلى جانب ذلك، أطلق الروابدة حملة حصالة الخير في مدارس اللواء، داعيا المجتمع من أفراد وشركات إلى مد يد العون للمرضى السرطان لرفع العناء عنهم.
وفي ختام المعرض، كرّم مدير التربية مديرات المدارس المشاركات في المعرض.
--(بترا)
ا.ح/أز/ ه ح
27/02/2024 21:25:47
MENAFN27022024000117011021ID1107907439
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