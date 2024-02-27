الكورة: افتتاح معرض اليوبيل الفضي ربع قرن مع الملك

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 27 شباط (بترا)- افتتح مدير تربية لواء الكورة، الدكتور جهاد الروابدة، في مدرسة تبنة الثانوية للبنات، اليوم الثلاثاء، معرض اليوبيل الفضي تحت عنوان: "ربع قرن مع الملك"، بمناسبة احتفالات المملكة بعيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني، واليوبيل الفضي لجلوسه على العرش.

وتضمن المعرض استعراض مسيرة حياة جلالة الملك عبدالله الثاني وصور عن الأردن ومعركة الكرامة ومجموعة من الأكسسوارات بألوان العلم الأردني ورسومات تتغنى بحب الوطن.

إلى جانب ذلك، أطلق الروابدة حملة حصالة الخير في مدارس اللواء، داعيا المجتمع من أفراد وشركات إلى مد يد العون للمرضى السرطان لرفع العناء عنهم.

وفي ختام المعرض، كرّم مدير التربية مديرات المدارس المشاركات في المعرض.

--(بترا)

ا.ح/أز/ ه ح

27/02/2024 21:25:47