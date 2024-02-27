رئيس هيئة الأركان يلتقي وفدًا من كلية الحرب الجوية الأميركية

عمان 27 شباط (بترا) - التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، في القيادة العامة وفداً من كلية الحرب الجوية الأميركية. وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد الضيف، أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات العسكرية العملياتية والتدريبية واللوجستية، بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين. --(بترا) ل م/أز/ ه ح 27/02/2024 21:16:43

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