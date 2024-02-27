رئيس هيئة الأركان يلتقي وفدًا من كلية الحرب الجوية الأميركية

رئيس هيئة الأركان يلتقي وفدًا من كلية الحرب الجوية الأميركية
التاريخ
2/27/2024 2:40:19 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 شباط (بترا) - التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، في القيادة العامة وفداً من كلية الحرب الجوية الأميركية.
وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد الضيف، أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات العسكرية العملياتية والتدريبية واللوجستية، بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.
--(بترا)
ل م/أز/ ه ح
27/02/2024 21:16:43
MENAFN27022024000117011021ID1107907438
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