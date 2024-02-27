مجلس الامن يؤيد عملية سياسية بقيادة ليبية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 27 شباط (بترا)- أكد أعضاء مجلس الأمن الدولي، اليوم التزامهم القوي بعملية سياسية شاملة يقودها ويملكها الليبيون، وتيسرها الأمم المتحدة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في جميع أنحاء ليبيا في أقرب وقت ممكن.
وشدد أعضاء مجلس الأمن، في بيان اصدروه باسمهم، على أهمية إحراز تقدم ملموس على المسارات الأمنية والاقتصادية والسياسية والقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، مؤكدين أهمية توفير بيئة آمنة لمنظمات المجتمع المدني للعمل بحرية وحمايتها من التهديدات والأعمال الانتقامية.
وأشاروا في بيان أصدروه باسمهم، الى أن الأفراد أو الكيانات الذين يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو يعيقون أو يقوضون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح، بما في ذلك عن طريق عرقلة الانتخابات أو تقويضها، قد يتم إدراجهم بموجب عقوبات مجلس الأمن.
وأكد أعضاء مجلس الأمن، دعمهم القوي لسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.
--(بترا)
م د/ب ع / ع ط
27/02/2024 20:57:00
MENAFN27022024000117011021ID1107907437
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