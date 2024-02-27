مجلس الامن يؤيد عملية سياسية بقيادة ليبية

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 27 شباط (بترا)- أكد أعضاء مجلس الأمن الدولي، اليوم التزامهم القوي بعملية سياسية شاملة يقودها ويملكها الليبيون، وتيسرها الأمم المتحدة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في جميع أنحاء ليبيا في أقرب وقت ممكن.

وشدد أعضاء مجلس الأمن، في بيان اصدروه باسمهم، على أهمية إحراز تقدم ملموس على المسارات الأمنية والاقتصادية والسياسية والقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، مؤكدين أهمية توفير بيئة آمنة لمنظمات المجتمع المدني للعمل بحرية وحمايتها من التهديدات والأعمال الانتقامية.

وأشاروا في بيان أصدروه باسمهم، الى أن الأفراد أو الكيانات الذين يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو يعيقون أو يقوضون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح، بما في ذلك عن طريق عرقلة الانتخابات أو تقويضها، قد يتم إدراجهم بموجب عقوبات مجلس الأمن.

وأكد أعضاء مجلس الأمن، دعمهم القوي لسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.

--(بترا)

م د/ب ع / ع ط

27/02/2024 20:57:00