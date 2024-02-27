المنتخب الوطني النسوي يتأهل إلى نهائي غرب آسيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 شباط (بترا) تأهل المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم للمباراة النهائية من بطولة اتحاد غرب آسيا الثامنة للسيدات 2024، بعد تغلبه على نظيره الفلسطيني 5-0، في المباراة التي أُقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل بمدينة جدة، في إطار منافسات نصف النهائي.
وينتظر أن يلتقي المنتخب بالمباراة النهائية مع الفائز من مواجهة لبنان ونيبال، عند السابعة مساء الخميس المقبل على ذات الملعب.
وأحرز أهداف المنتخب: ميساء جبارة د.( 27،83)، لانا فراس د.35، سارة أبو صباح د.59، وإيناس الجماعين د. 87.
ومثل المنتخب باللقاء: شيرين الشلبي، آية المجالي (عليا حسن)، رند أبو حسين، العنود غازي، نور زوقش، لانا فراس (ياسمين الأجرب)، زينة حازم (سارة أبو صباح)، ميساء جبارة، روزبهان فريج، لين البطوش (نور المشايخ)، بانة البيطار (إيناس الجماعين).
--(بترا)
خ خ/أز/ ع ط
27/02/2024 20:55:31
MENAFN27022024000117011021ID1107907436
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