المنتخب الوطني النسوي يتأهل إلى نهائي غرب آسيا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 شباط (بترا) تأهل المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم للمباراة النهائية من بطولة اتحاد غرب آسيا الثامنة للسيدات 2024، بعد تغلبه على نظيره الفلسطيني 5-0، في المباراة التي أُقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل بمدينة جدة، في إطار منافسات نصف النهائي.

وينتظر أن يلتقي المنتخب بالمباراة النهائية مع الفائز من مواجهة لبنان ونيبال، عند السابعة مساء الخميس المقبل على ذات الملعب.

وأحرز أهداف المنتخب: ميساء جبارة د.( 27،83)، لانا فراس د.35، سارة أبو صباح د.59، وإيناس الجماعين د. 87.

ومثل المنتخب باللقاء: شيرين الشلبي، آية المجالي (عليا حسن)، رند أبو حسين، العنود غازي، نور زوقش، لانا فراس (ياسمين الأجرب)، زينة حازم (سارة أبو صباح)، ميساء جبارة، روزبهان فريج، لين البطوش (نور المشايخ)، بانة البيطار (إيناس الجماعين).

--(بترا)





خ خ/أز/ ع ط





27/02/2024 20:55:31