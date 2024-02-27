انعقاد الجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية الأردن وقبرص

MENAFN - Jordan News Agency)

نيقوسيا 27شباط(بترا) - عقد أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للشؤون الدبلوماسية والمغتربين السفير ماجد القطارنة، وأمين عام وزارة الشؤون الخارجية بجمهورية قبرص السفير كرياكوس كوروس، اليوم الثلاثاء، الجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين الصديقين.

وتناولت المشاورات السياسية، التي عقدت اليوم في نيقوسيا، سبل تعزيز علاقات التعاون المتميزة بين البلدين الصديقين، والتي شهدت نمواً كبيراً في الأعوام الماضية لاسيما في المجالات السياسية والاقتصادية والسياحية.

كما تناولت المشاورات آخر التطورات المتعلقة بالقضايا الإقليمية وخاصة تلك المرتبطة بالقضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة.

--(بترا)

ص خ/أز/ ع ط

27/02/2024 20:49:45