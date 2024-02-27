انعقاد الجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية الأردن وقبرص

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيقوسيا 27شباط(بترا) - عقد أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للشؤون الدبلوماسية والمغتربين السفير ماجد القطارنة، وأمين عام وزارة الشؤون الخارجية بجمهورية قبرص السفير كرياكوس كوروس، اليوم الثلاثاء، الجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين الصديقين.
وتناولت المشاورات السياسية، التي عقدت اليوم في نيقوسيا، سبل تعزيز علاقات التعاون المتميزة بين البلدين الصديقين، والتي شهدت نمواً كبيراً في الأعوام الماضية لاسيما في المجالات السياسية والاقتصادية والسياحية.
كما تناولت المشاورات آخر التطورات المتعلقة بالقضايا الإقليمية وخاصة تلك المرتبطة بالقضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة.
--(بترا)
ص خ/أز/ ع ط
27/02/2024 20:49:45
MENAFN27022024000117011021ID1107907434
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.