مجلس الامن يناقش الملف السوري

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 27 شباط (بترا) عقد مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء، جلسة بشأن الملف السوري استمع الأعضاء خلالها إلى احاطتين من المبعوث الخاص للأمين العام إلى سوريا، غير بيدرسن ومن رئيس إدارة الشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث.

وأعرب بيدرسون عن القلق العميق إزاء الوضع على الأرض في سوريا والأثر المدمر الذي يخلفه على المدنيين، منبها إلى أن الوضع يسوء هناك وفقا لجميع المؤشرات، وأن الوضع الراهن غير مستدام ولا يمكن السيطرة عليه.

وأشار إلى الآثار غير المباشرة الناجمة عن الصراع الإقليمي، بما في ذلك الغارات الجوية المتعددة التي تقوم بها إسرائيل، وأدت إلى سقوط ضحايا مدنيين وعسكريين، وقيام الولايات المتحدة بضربات انتقامية.

وأضاف : "في الوقت نفسه، تستمر جميع العوامل الأخرى للصراع السوري نفسه، وتظل السبب الأكبر للضحايا المدنيين والنزوح" مشددًا على أن هناك حاجة إلى"وقف عاجل للتصعيد داخل سوريا"، والبناء على ترتيبات وقف إطلاق النار القائمة، وصولا إلى وقف لإطلاق النار على الصعيد الوطني بما يتماشى مع القرار 2254.

من جانبه، قال غريفيث أن آفاق الوضع الإنساني لسوريا لعام 2024 "لا تزال قاتمة" بعد مرور عام على الزلازل الكارثية التي ضربت سوريا، وما يقرب من 13 عاما على الصراع المستمر في البلاد.

وقال إن سوريا كانت تواجه بالفعل "واحدة من أخطر الأزمات في العالم قبل عام، وقد تدهور الوضع خلال الأشهر القليلة الماضية" على الرغم من الدعم الملحوظ من المجتمع الدولي في أعقاب الزلازل "والجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة السورية".

وأشار إلى ان 16.7 مليون شخص يحتاجون الآن إلى المساعدة الإنسانية ، اي يعادل حوالي ثلاثة أرباع سكان البلاد.

كما أدلى ببيانات بالإضافة الى أعضاء المجلس ال 15 سفراء تركيا وأيران وسورية.

-- (بترا)

م د/أز/ ع ط

27/02/2024 20:48:19