أبو حسان يؤكد ضرورة وضع ميثاق شرف يتعلق باستخدامات الذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 27 شباط (بترا)– أكد النائب خالد أبو حسان، ضرورة وضع ميثاق شرف أخلافي يتعلق باستخدامات الذكاء الاصطناعي ويواكب الثورة التكنولوجية والتحول الرقمي والابتكار.
جاء ذلك خلال لقاء، اليوم الثلاثاء، للمكتب التنفيذي لمجموعة العمل البرلمانية رفيعة المستوى للتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي التابعة للبرلمان العربي، التي يرأسها النائب أبو حسان.
وقال النائب أبو حسان خلال اللقاء، الذي عُقد عبر تطبيق "زووم"، إن اللقاء ناقش جدول أعمال المجموعة وبحث سبل عقد مؤتمر في الأردن حول الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي".
وأشار إلى أن اللقاء تتطرق إلى إمكانية إنشاء منصة تتعلق بكافة الأنشطة البرلمانية في الدول العربية لخلق منظومة عربية وقاعدة للبرلمانات لتبادل الخبرات فيما يتعلق بالتشريعات والقوانين.
--(بترا)
م ش/أز/ ع ط
27/02/2024 20:42:32
MENAFN27022024000117011021ID1107907432
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