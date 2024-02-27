أبو حسان يؤكد ضرورة وضع ميثاق شرف يتعلق باستخدامات الذكاء الاصطناعي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 27 شباط (بترا)– أكد النائب خالد أبو حسان، ضرورة وضع ميثاق شرف أخلافي يتعلق باستخدامات الذكاء الاصطناعي ويواكب الثورة التكنولوجية والتحول الرقمي والابتكار.

جاء ذلك خلال لقاء، اليوم الثلاثاء، للمكتب التنفيذي لمجموعة العمل البرلمانية رفيعة المستوى للتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي التابعة للبرلمان العربي، التي يرأسها النائب أبو حسان.

وقال النائب أبو حسان خلال اللقاء، الذي عُقد عبر تطبيق "زووم"، إن اللقاء ناقش جدول أعمال المجموعة وبحث سبل عقد مؤتمر في الأردن حول الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي".

وأشار إلى أن اللقاء تتطرق إلى إمكانية إنشاء منصة تتعلق بكافة الأنشطة البرلمانية في الدول العربية لخلق منظومة عربية وقاعدة للبرلمانات لتبادل الخبرات فيما يتعلق بالتشريعات والقوانين.

--(بترا)

م ش/أز/ ع ط

27/02/2024 20:42:32