Wednesday, 28 February 2024 12:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مدير الامن العام يكرم عددا من الضباط المتقاعدين برتبة لواء

2/27/2024 2:40:11 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 27 شباط (بترا)- كرم مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة في مبنى المديرية اليوم الثلاثاء، اللواء المتقاعد محمد طبيشات واللواء المتقاعد حسن العدوان واللواء المتقاعد صادق العوران وذلك تقديرًا لمسيرة العطاء التي قدموها خلال خدمتهم في جهاز الأمن العام.
وقال إن الجهود التي يبذلها منتسبو الأمن العام تمثل مسيرة ممتدة تناقلها الأردنيون جيلًا بعد جيل، كشاهد على الوفاء والتضحية في سبيل الوطن، كانت وستبقى إرثًا أردنيًا شامخًا، ومستقبلاً يحمل رايته جيل بعد جيل.
وقدم المعايطة الشكر للألوية المتقاعدين على الجهود التي بذلوها طيلة مسيرة عملهم الممتدة لسنوات طويلة وفي مختلف الوحدات التي خدموا بها، مؤكدًا أن متقاعدي الأمن العام سيبقوا محل عناية ورعاية وعلى تواصل معهم والاستفادة من خبراتهم المتنوعة في المجالات الأمنية كافة.
من جهتهم ثمن المتقاعدون هذا التكريم متقدمين بالشكر لزملائهم كافة، ومؤكدين أن مغادرتهم الخدمة من جهاز الأمن العام لا تعني غيابهم عنه، بل الاستمرار في التواصل والتفاعل مع زملائهم ، وبما يصب في مصلحة الوطن وجهاز الأمن العام.
--(بترا)
ل م/أز/ ع ط
27/02/2024 20:41:22

MENAFN27022024000117011021ID1107907431

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث