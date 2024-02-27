مدير الامن العام يكرم عددا من الضباط المتقاعدين برتبة لواء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 شباط (بترا)- كرم مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة في مبنى المديرية اليوم الثلاثاء، اللواء المتقاعد محمد طبيشات واللواء المتقاعد حسن العدوان واللواء المتقاعد صادق العوران وذلك تقديرًا لمسيرة العطاء التي قدموها خلال خدمتهم في جهاز الأمن العام.
وقال إن الجهود التي يبذلها منتسبو الأمن العام تمثل مسيرة ممتدة تناقلها الأردنيون جيلًا بعد جيل، كشاهد على الوفاء والتضحية في سبيل الوطن، كانت وستبقى إرثًا أردنيًا شامخًا، ومستقبلاً يحمل رايته جيل بعد جيل.
وقدم المعايطة الشكر للألوية المتقاعدين على الجهود التي بذلوها طيلة مسيرة عملهم الممتدة لسنوات طويلة وفي مختلف الوحدات التي خدموا بها، مؤكدًا أن متقاعدي الأمن العام سيبقوا محل عناية ورعاية وعلى تواصل معهم والاستفادة من خبراتهم المتنوعة في المجالات الأمنية كافة.
من جهتهم ثمن المتقاعدون هذا التكريم متقدمين بالشكر لزملائهم كافة، ومؤكدين أن مغادرتهم الخدمة من جهاز الأمن العام لا تعني غيابهم عنه، بل الاستمرار في التواصل والتفاعل مع زملائهم ، وبما يصب في مصلحة الوطن وجهاز الأمن العام.
--(بترا)
ل م/أز/ ع ط
27/02/2024 20:41:22
MENAFN27022024000117011021ID1107907431
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