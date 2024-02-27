مدير الامن العام يكرم عددا من الضباط المتقاعدين برتبة لواء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 شباط (بترا)- كرم مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة في مبنى المديرية اليوم الثلاثاء، اللواء المتقاعد محمد طبيشات واللواء المتقاعد حسن العدوان واللواء المتقاعد صادق العوران وذلك تقديرًا لمسيرة العطاء التي قدموها خلال خدمتهم في جهاز الأمن العام.

وقال إن الجهود التي يبذلها منتسبو الأمن العام تمثل مسيرة ممتدة تناقلها الأردنيون جيلًا بعد جيل، كشاهد على الوفاء والتضحية في سبيل الوطن، كانت وستبقى إرثًا أردنيًا شامخًا، ومستقبلاً يحمل رايته جيل بعد جيل.

وقدم المعايطة الشكر للألوية المتقاعدين على الجهود التي بذلوها طيلة مسيرة عملهم الممتدة لسنوات طويلة وفي مختلف الوحدات التي خدموا بها، مؤكدًا أن متقاعدي الأمن العام سيبقوا محل عناية ورعاية وعلى تواصل معهم والاستفادة من خبراتهم المتنوعة في المجالات الأمنية كافة.

من جهتهم ثمن المتقاعدون هذا التكريم متقدمين بالشكر لزملائهم كافة، ومؤكدين أن مغادرتهم الخدمة من جهاز الأمن العام لا تعني غيابهم عنه، بل الاستمرار في التواصل والتفاعل مع زملائهم ، وبما يصب في مصلحة الوطن وجهاز الأمن العام.

--(بترا)

ل م/أز/ ع ط

27/02/2024 20:41:22