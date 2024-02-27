اجتماع لممثلي الليغا الإسبانية مع الأندية الرياضية في بلدية السرحان

MENAFN - Jordan News Agency)

البادية الشمالية الغربية 27 شباط (بترا)- عقدت بلدية السرحان اليوم الثلاثاء، اجتماعا لممثلي الدوري الإسباني "الليغا" مع الأندية الرياضية ومراكز الشباب في قضاء السرحان، وذلك ضمن مشروع قدرة 2.

وأكد متصرف لواء البادية الشمالية الغربية الدكتور سعود الحربي، خلال رعايته الاجتماع، أن هذا الاجتماع مع ممثلي أحدى الدوريات الخمسة الكبرى في العالم من شأنه أن ينعكس على تطوير كرة القدم وإيلاء المواهب الرياضية العناية اللازمة وتنميتها بما ينعكس إيجابا على كرة القدم الأردنية مستقبلا.

وأثنى على جهود البلدية المستمرة في خدمة المجتمع المحلي في القطاعات لا سيما الرياضة من خلال استحداث ملاعب خماسية لكرة القدم في مناطقها، معربا عن تقديره لممثلي الدوري الإسباني ومدرب كرة القدم من "الليغا" خافييى غارسيا، وغون زالو مونيوث سايكلوجي من "الفونديشن الليغا" لحضورهم لتقديم الدعم إداريا وفنيا للملاعب والمدربين.

وأعرب رئيس البلدية علي السرحان عن تقدير البلدية لمشروع قدرة 2 لمساهمته في تطوير الرياضة في مناطق السرحان كافة، ما ينعكس إيجابا على تنمية المواهب الكروية وتطويرها وصقلها لتصبح مستقبلا خامات رياضية تخدم الرياضة الأردنية.

وأشار إلى أهمية دعم القطاع الرياضي لا سيما كرة القدم باعتبارها الرياضة الأكثر شعبية في العالم، وإتاحة التسهيلات كافة من ملاعب وخبرات رياضية لصقل مهارتها لافتا إلى أن وفد "الليغا" من شأنه أن يترك بصمته على تطوير كرة القدم وإبراز المواهب الشبابية وتنميتها.

وناقش الاجتماع الاحتياجات والمقترحات لتطوير وتحسين جودة العمل وتحديد مستوى الدورات التدريبية المقبلة.

وحضر الاجتماع مدير قضاء السرحان نايل أبداح، ورؤساء الأندية الرياضية والجمعيات المعنية ومراكز الشباب والشابات ومنسقا مشروع الليغا الاجتماعي ومشروع الاتحاد الآسيوي لتطوير كرة القدم في مخيم الزعتري، وعد شوامرة وجودت الملحم.

--(بترا)

ه ق/ ن ح/ ع ط

27/02/2024 20:39:36