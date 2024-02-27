تجديد مذكرة التفاهم بين منصة زين للإبداع ومؤسسة ولي العهد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 27 شباط (بترا)- جددت شركة زين الأردن من خلال منصّتها للإبداع، ومؤسسة ولي العهد مذكرة التفاهم بينهما، والهادفة لمواصلة دعم الرياديين والمبتكرين من فئة الشباب، تحت مظلة "مساحة الصّناع" (مصنع الأفكار سابقاً)، أحد برامج المؤسسة، ومنصّة زين للإبداع.
وبحسب بيان للشركة اليوم الثلاثاء، وقع المذكرة عن شركة زين رئيسها التنفيذي فهد الجاسم، وعن المؤسسة، المدير التنفيذي الدكتورة تمام منكو.
وتنص المذكرة على خلق منصّة عمل مشتركة لأصحاب المشاريع والأفكار الريادية، تهدف إلى تعزيز مفهوم الابتكار وريادة الأعمال لدى الشباب والشابات، وتنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات وورشات العمل المتعلّقة بمهارات التصنيع الرقمي والتعليم التقني.
ووفق البيان أوضحت شركة زين أن منصّتها للإبداع تعمل وبالتعاون مع مصنع الأفكار، على عقد دورات تدريبية وورشات عمل للشباب والمهتمين في مجال التصنيع الرقمي والتعليم التقني، مثلما تتيح منصتها لأصحاب المشاريع والأفكار الريادية الفرصة لتصنيع النماذج الأولية لمنتجاتهم باستخدام التكنولوجيا المتقدّمة في مجالات التصنيع الرقمي، لتسويقها وتطويرها وتحويلها إلى مشاريع قائمة على أرض الواقع.
من جهتها قالت الدكتورة منكو، إنه و من خلال شراكة العمل بين مؤسسة ولي العهد وشركة زين حققنا سويّاً خلال السنوات الماضية العديد من الإنجازات أبرزها توفير 305 فرص تدريب وجاهيّة استفاد منها أكثر من 7600 مشارك ومشاركة، إلى جانب ورشات تعليمية عبر الإنترنت لأكثر من 58000 مشارك".
وأضافت "كما تمكّنا سويّاً من تقديم 17 منحة كاملة لشباب وشابات متميزين للانضمام لبرامج مؤسسة "فاب" العالمية، ومشاركة أكثر من 600 من المبتكرين الأفراد والشركات الناشئة ضمن أربعة هاكاثونات مخصصة لإيجاد حلول لقضايا عالمية، كما تم مؤخراً توزيع 12 طابعة ثلاثية الأبعاد في جميع محافظات المملكة".
--(بترا)
غ ح/ب ع/ ع ط
27/02/2024 20:36:24
MENAFN27022024000117011021ID1107907429
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