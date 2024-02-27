تجديد مذكرة التفاهم بين منصة زين للإبداع ومؤسسة ولي العهد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 27 شباط (بترا)- جددت شركة زين الأردن من خلال منصّتها للإبداع، ومؤسسة ولي العهد مذكرة التفاهم بينهما، والهادفة لمواصلة دعم الرياديين والمبتكرين من فئة الشباب، تحت مظلة "مساحة الصّناع" (مصنع الأفكار سابقاً)، أحد برامج المؤسسة، ومنصّة زين للإبداع.

وبحسب بيان للشركة اليوم الثلاثاء، وقع المذكرة عن شركة زين رئيسها التنفيذي فهد الجاسم، وعن المؤسسة، المدير التنفيذي الدكتورة تمام منكو.

وتنص المذكرة على خلق منصّة عمل مشتركة لأصحاب المشاريع والأفكار الريادية، تهدف إلى تعزيز مفهوم الابتكار وريادة الأعمال لدى الشباب والشابات، وتنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات وورشات العمل المتعلّقة بمهارات التصنيع الرقمي والتعليم التقني.

ووفق البيان أوضحت شركة زين أن منصّتها للإبداع تعمل وبالتعاون مع مصنع الأفكار، على عقد دورات تدريبية وورشات عمل للشباب والمهتمين في مجال التصنيع الرقمي والتعليم التقني، مثلما تتيح منصتها لأصحاب المشاريع والأفكار الريادية الفرصة لتصنيع النماذج الأولية لمنتجاتهم باستخدام التكنولوجيا المتقدّمة في مجالات التصنيع الرقمي، لتسويقها وتطويرها وتحويلها إلى مشاريع قائمة على أرض الواقع.

من جهتها قالت الدكتورة منكو، إنه و من خلال شراكة العمل بين مؤسسة ولي العهد وشركة زين حققنا سويّاً خلال السنوات الماضية العديد من الإنجازات أبرزها توفير 305 فرص تدريب وجاهيّة استفاد منها أكثر من 7600 مشارك ومشاركة، إلى جانب ورشات تعليمية عبر الإنترنت لأكثر من 58000 مشارك".

وأضافت "كما تمكّنا سويّاً من تقديم 17 منحة كاملة لشباب وشابات متميزين للانضمام لبرامج مؤسسة "فاب" العالمية، ومشاركة أكثر من 600 من المبتكرين الأفراد والشركات الناشئة ضمن أربعة هاكاثونات مخصصة لإيجاد حلول لقضايا عالمية، كما تم مؤخراً توزيع 12 طابعة ثلاثية الأبعاد في جميع محافظات المملكة".

--(بترا)

غ ح/ب ع/ ع ط

27/02/2024 20:36:24