وزارة الثقافة تنعى الفنان التشكيلي عبدالرؤوف شمعون

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 شباط (بترا)- نعت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، الفنان التشكيلي عبدالرؤوف مشعون، الذي وافاه الأجل بعد صراع مع المرض.
ووفقا لبيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء، قالت النجار إن رحيل شمعون يمثل خسارة ليس للحركة التشكيلية الأردنية وإنما العربية بما امتاز أسلوبه من شفافية وحس بتجريد المكان وتحولاته.
وأضافت أن الفنان الراحل أثرى المشهد التشكيلي بأفكاره وتجاربه ومقالاته النقدية العميقة التي جمعت بين الأصالة والانفتاح على التجارب العالمية.
وزادت النجار، إن شمعون كان مثالا للفنان الإنسان الملتزم برسالة الفن ووظيفته الاجتماعية الجمالية، مثلما كان خلوقا، وإنسانا مخلصا لقضية الفن بما تعكس أعماله الفنية من اقتراحات للواقع.
والفنان شمعون مواليد 1945 و تخرج من الجامعة الأردنية وهو عضو رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين ورابطة الكتاب الأردنيين.
وشارك الفنان الراحل، في عشرات المعارض المحلية والعربية وحاز على جائزة الدولة التقديرية عام 1990 وجائزة بينالي الشارقة.
--(بترا)
م ت/ب ع/ ع ط
27/02/2024 20:34:40
MENAFN27022024000117011021ID1107907428
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