أمين عمان و السفيرة التونسية يبحثان تعزيز التعاون

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 شباط (بترا)- بحث أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، اليوم الثلاثاء، في مكتبه، مع السفيرة التونسية في الأردن، مفيدة الزريبي سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات العمل البلدي والثقافي.

وأكد أمين عمان عمق العلاقات التاريخية المميزة التي تربط البلدين الشقيقين مشيرا الى وجود مجالات كبيرة للتعاون بين عمان وتونس.

وابدي جاهزية الأمانة التامة لتقديم كل الإمكانات لتونس خاصة فيما يتعلق بمنظومة الخدمات الإلكترونية وفي كافة المجالات.

وعرض الشواربة خلال اللقاء خطة الأمانة الاستراتيجية 2022 _ 2026 وأبرز مشاريعها الحالية وخططها المستقبلية لخدمة المدينة، ومشاريع تعزيز خدمات منظومة النقل العام بما ينعكس إيجابا على تطور المدينة وتقدمها خاصة في مجالات النقل و الطاقة البديلة، إضافة الى الجهود التي تبذلها الأمانة لمعالجة التحديات التي تواجه المدينة في ظل ازدياد عدد السكان و الضغط على البنى التحتية.

من جهتها أكدت السفيرة الزريبي عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، مثمنة الجهود التي تبذلها أمانة عمان في دعم البرامج و المشاريع التي تسهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين و تحسين نوعية حياتهم.

ولفتت الى أهمية تعزيز التعاون في مجالات التغير المناخي التي تمتلك مدينة عمان خطة استراتيجية وتنفيذية في هذا المجال وفقا لما بينه أمين عمان الدكتور الشواربة.

--(بترا)

ع ع/ب ع/ ع ط

27/02/2024 20:28:56