أمين عمان و السفيرة التونسية يبحثان تعزيز التعاون

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 شباط (بترا)- بحث أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، اليوم الثلاثاء، في مكتبه، مع السفيرة التونسية في الأردن، مفيدة الزريبي سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات العمل البلدي والثقافي.
وأكد أمين عمان عمق العلاقات التاريخية المميزة التي تربط البلدين الشقيقين مشيرا الى وجود مجالات كبيرة للتعاون بين عمان وتونس.
وابدي جاهزية الأمانة التامة لتقديم كل الإمكانات لتونس خاصة فيما يتعلق بمنظومة الخدمات الإلكترونية وفي كافة المجالات.
وعرض الشواربة خلال اللقاء خطة الأمانة الاستراتيجية 2022 _ 2026 وأبرز مشاريعها الحالية وخططها المستقبلية لخدمة المدينة، ومشاريع تعزيز خدمات منظومة النقل العام بما ينعكس إيجابا على تطور المدينة وتقدمها خاصة في مجالات النقل و الطاقة البديلة، إضافة الى الجهود التي تبذلها الأمانة لمعالجة التحديات التي تواجه المدينة في ظل ازدياد عدد السكان و الضغط على البنى التحتية.
من جهتها أكدت السفيرة الزريبي عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، مثمنة الجهود التي تبذلها أمانة عمان في دعم البرامج و المشاريع التي تسهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين و تحسين نوعية حياتهم.
ولفتت الى أهمية تعزيز التعاون في مجالات التغير المناخي التي تمتلك مدينة عمان خطة استراتيجية وتنفيذية في هذا المجال وفقا لما بينه أمين عمان الدكتور الشواربة.
--(بترا)
ع ع/ب ع/ ع ط
27/02/2024 20:28:56
MENAFN27022024000117011021ID1107907427
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