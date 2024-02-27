التعليم العالي تحدد الأربعاء آخر موعد للاعتراض على نقاط المنح والقروض

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 شباط (بترا)-أكدت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، بأن آخر موعد لتقديم الاعتراضات الإلكترونية على النقاط المحتسبة، للطلبة المتقدمين بطلبات للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2023- 2024 في تمام الساعة 12 ظهر غد الأربعاء.

وأوضحت الوزارة بأنه لن يتم السماح بتقديم أي اعتراض بعد هذا التاريخ.

وأضافت أنه و حرصاً منها على مصلحة الطلبة، فإنه سيتم التمديد فقط لتقديم حالتين إنسانيتين الأولى حالة إصابة الطالب أو رب الأسرة بمرض مزمن ضمن الأمراض المعلنة على موقع مديرية البعثات، فيما الحالة الثانية إصابة الطالب أو رب الأسرة بعجز تصل نسبته 60 بالمئة فأكثر.

ولفتت الوزارة الى أن برمجية الاعتراضات الإلكترونية ستستمر بالسماح للطلبة بالتقديم وتحميل تقرير اللجنة اللوائية وذلك حتى تنتهي المديرية من معالجة جميع الاعتراضات الأخرى وصولاً إلى معالجة الحالات الإنسانية، حيث سيتم إغلاق الرابط مباشرةً.

--(بترا)

أ ر/ب ع / ع ط

27/02/2024 20:27:01