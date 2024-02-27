وزير الصحة يترأس وفد الأردن في اجتماع الدنمارك حول الأمراض غير السارية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 شباط (بترا)- ترأس وزير الصحة الدكتور فراس الهواري اليوم الثلاثاء، الوفد الأردني المشارك في الاجتماع العالمي رفيع المستوى حول الأمراض غير السارية في الأوضاع الإنسانية" والمنعقد حالياً في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن.

وجاء المؤتمر هذا العام تحت عنوان "بناء أنظمة صحية قادرة على الصمود وعدم ترك أحد يتخلف عن الركب" و باستضافة مشتركة من الأردن وكينيا.

وأكد الهواري في كلمة ألقاها خلال افتتاح أعمال الاجتماع العالمي، على ضرورة التصدي للتسونامي الصحي الذي يواجهه العالم خلال هذا القرن، والمتمثل بانتشار الأمراض غير السارية.

واعتبر الهواري أنّ الأمراض غير السارية هي السبب الرئيس للوفاة في جميع أنحاء العالم، وخاصة في الظروف الإنسانية الحرجة حيث يصبح المرضى ضعفاء بشكل متزايد.

وقال الهواري إن الأردن يعتبر من الدول التي تأثرت بشكل كبير بجميع أزمات العالم السياسية والاقتصادية والصحية ولأكثر من سبعة عقود، حيث عصفت الاضطرابات السياسية بمنطقتنا مما أدى إلى موجات من اللاجئين.

وأضاف الهواري أنه وبالرغم من أنّ الأردن حصل على أكثر من حصته من موجات اللجوء، إلاّ أنه ظل ملتزمًا بتنفيذ واجبه الإنساني المتمثل في استضافة اللاجئين بطريقة شاملة وبدون أي تمييز، لافتاً في الوقت ذاته إلى سعي الأردن نحو بناء نظام صحي مرن لا يترك أحداً خلف الركب.

وحث على تضافر الجهود المبذولة والعمل المشترك لضمان التزام المجتمع الدولي بدعم التوفير المستمر والمستدام والعادل للخدمات الصحية الجيدة للمواطنين واللاجئين على حد سواء.

وأكد الهواري أهمية استمرار الدعم والتمويل لوكالات الأمم المتحدة مثل الأونروا، محذراً من مخاطر قطع هذا التمويل وأثر ذلك على حياة اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، والعبء الهائل الذي سيضيفه على البلدان التي تستضيفهم مثل الأردن.

وبين أنّ الأردن، وعلى الرغم من التحديات التي يمر بها، قام بالعديد من التدخلات في تعزيز الرعاية الصحية الأولية والوقاية من الأمراض غير السارية من خلال إعداد الاستراتيجيات الوطنية، وتنفيذ السياسات التي تقلل من الأمراض غير السارية، وإطلاق أدوات المراقبة، وتنفيذ الحزم الفنية، مع تحسين تقديم الخدمات للأردنيين واللاجئين على حد سواء.

ودعا الهواري إلى دعم نداءات الوقف الفوري لإراقة الدماء في غزة وضرورة السماح بدخول الفرق الإنسانية والمواد الغذائية والإمدادات الطبية للفلسطينيين.

وضم الوفد المرافق للهواري من وزارة الصحة كل من مديرة مديرية إدارة المشاريع والتخطيط والتعاون الدولي المهندسة هدى عبابنة ومدير مديرية الأمراض غير السارية الدكتور أنس المحتسب.

--(بترا)

ع د/ب ع/ ع ط

27/02/2024 20:25:53