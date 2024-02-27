أبناء المخيمات في الأردن : نعتز بمواقف الملك لدعم صمود أهلنا في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 شباط (بترا) - قال أبناء المخيمات في الأردن أننا نتابع المواقف الثابتة لجلالة الملك عبد الله الثاني المفدى لنصرة فلسطين والأهل في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع وهي تترجم كل لحظة على أرض الواقع .

وأضافوا في بيان صحفي اليوم الثلاثاء ان مواقف جلالة الملك كثيرة ومشهودة لدعم صمود الأهل في الضفة الغربية وقطاع غزة وكان آخرها توجيهاته المباشرة في تنفيذ العديد من الإنزالات الجوية التي تحمل الدواء والإغاثة لأبناء غزة الذين فقدوا الأمل بكل سبل الحياة حتى تولى نشامى سلاح الجو الملكي الأردني هذه المهمة حين القوا لأهلنا في القطاع حمولة أربع طائرات عسكرية عبر المظلات مزودة بمواد غذائية ووجبات طعام جاهزة غطت ساحل غزة من الشمال إلى الجنوب .

وتابعوا "لقد أثلج جلالة الملك صدور كل الأردنيين وشرفاء الأمة كما ادخل الفرحة على أبناء غزة الملهوفين في هذا الفعل الشجاع والذي لا يقوم به إلا القادة العظام.

وقال أبناء المخيمات أننا في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وكجزء أصيل من أبناء الأردن العظيم يحدونا الفخر والاعتزاز بقيادتنا الهاشمية الملهمة باقيين ما حيينا على العهد والوعد أوفياء لمليكنا المفدى نبادله الحب بالحب والوفاء بالوفاء.

--(بترا )

ع ط

27/02/2024 20:18:52