أبناء المخيمات في الأردن : نعتز بمواقف الملك لدعم صمود أهلنا في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 شباط (بترا) - قال أبناء المخيمات في الأردن أننا نتابع المواقف الثابتة لجلالة الملك عبد الله الثاني المفدى لنصرة فلسطين والأهل في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع وهي تترجم كل لحظة على أرض الواقع .
وأضافوا في بيان صحفي اليوم الثلاثاء ان مواقف جلالة الملك كثيرة ومشهودة لدعم صمود الأهل في الضفة الغربية وقطاع غزة وكان آخرها توجيهاته المباشرة في تنفيذ العديد من الإنزالات الجوية التي تحمل الدواء والإغاثة لأبناء غزة الذين فقدوا الأمل بكل سبل الحياة حتى تولى نشامى سلاح الجو الملكي الأردني هذه المهمة حين القوا لأهلنا في القطاع حمولة أربع طائرات عسكرية عبر المظلات مزودة بمواد غذائية ووجبات طعام جاهزة غطت ساحل غزة من الشمال إلى الجنوب .
وتابعوا "لقد أثلج جلالة الملك صدور كل الأردنيين وشرفاء الأمة كما ادخل الفرحة على أبناء غزة الملهوفين في هذا الفعل الشجاع والذي لا يقوم به إلا القادة العظام.
وقال أبناء المخيمات أننا في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وكجزء أصيل من أبناء الأردن العظيم يحدونا الفخر والاعتزاز بقيادتنا الهاشمية الملهمة باقيين ما حيينا على العهد والوعد أوفياء لمليكنا المفدى نبادله الحب بالحب والوفاء بالوفاء.
--(بترا )
ع ط
27/02/2024 20:18:52
MENAFN27022024000117011021ID1107907424
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