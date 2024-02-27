البرلمان العربي يدين قيام إسرائيل بنصب برج على سور المسجد الأقصى الغربي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 27 شباط (بترا)- ادان البرلمان العربي بأشد العبارات قيام الاحتلال الإسرائيلي بنصب برج على السور الغربي للمسجد الأقصى المبارك، وتزويده بكاميرات مراقبة.
وطالب البرلمان العربي في بيان له اليوم الثلاثاء، بتدخل دولي عاجل لوضع حد فوري للانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك، واتخاذ كل الإجراءات والسبل لإيقاف هذه الانتهاكات، ووقف حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
وأشار البيان إلى أن الاحتلال يستهدف تغيير الواقع التاريخي والسياسي والديموغرافي والقانوني لمدينة القدس المحتلة ومقدساتها، ومحاولة طمس الهوية العربية الفلسطينية.
واعتبر البرلمان العربي، أن إجراءات الاحتلال باطلة وغير شرعية وغير قانونية و تشكل انتهاكا صارخا صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وقرارات اليونسكو، في ظل ما تمر به دولة فلسطين، خاصة قطاع غزة، من حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي، وانتهاكات بشتى الطرق من قبل كيان الاحتلال الغاشم بما في ذلك التراث الثقافي والحضاري.
--(بترا)
ن ا/ب ع/ ع ط
27/02/2024 19:39:09
MENAFN27022024000117011021ID1107907423
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