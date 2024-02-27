البرلمان العربي يدين قيام إسرائيل بنصب برج على سور المسجد الأقصى الغربي

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 27 شباط (بترا)- ادان البرلمان العربي بأشد العبارات قيام الاحتلال الإسرائيلي بنصب برج على السور الغربي للمسجد الأقصى المبارك، وتزويده بكاميرات مراقبة.

وطالب البرلمان العربي في بيان له اليوم الثلاثاء، بتدخل دولي عاجل لوضع حد فوري للانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك، واتخاذ كل الإجراءات والسبل لإيقاف هذه الانتهاكات، ووقف حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وأشار البيان إلى أن الاحتلال يستهدف تغيير الواقع التاريخي والسياسي والديموغرافي والقانوني لمدينة القدس المحتلة ومقدساتها، ومحاولة طمس الهوية العربية الفلسطينية.

واعتبر البرلمان العربي، أن إجراءات الاحتلال باطلة وغير شرعية وغير قانونية و تشكل انتهاكا صارخا صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وقرارات اليونسكو، في ظل ما تمر به دولة فلسطين، خاصة قطاع غزة، من حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي، وانتهاكات بشتى الطرق من قبل كيان الاحتلال الغاشم بما في ذلك التراث الثقافي والحضاري.

--(بترا)

ن ا/ب ع/ ع ط

27/02/2024 19:39:09