ارتفاع الإسترليني امام الدولار واليورو

لندن 27 شباط (بترا)- ارتفع الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء، أمام الدولار والعملة الأوروبية (يورو). ووفق تقارير من مراكز المال البريطانية، صعد الاسترليني اليوم بشكل طفيف مقابل العملتين عند 1.2683 دولار و 1.1693 يورو. --(بترا) ر ش/ب ع/ ع ط 27/02/2024 19:29:02

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.