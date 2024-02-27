جلسة لمجلس الأمن بشأن انعدام الأمن الغذائي في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 27 شباط (بترا)- يعقد مجلس الأمن الدولي في وقت متأخر الليلة، جلسة إحاطة بشأن انعدام الأمن الغذائي في غزة في إطار بند "حماية المدنيين في النزاعات المسلحة".

ويتوقع أن يستمع أعضاء المجلس إلى إحاطات من رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف ومدير شعبة التنسيق راميش راجاسينجهام، ونائب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) موريزيو مارتينا، ونائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي والرئيس التنفيذي للعمليات كارل سكاو.

وطلبت غيانا وسويسرا، عقد هذا الاجتماع فيما انضمت إليهما الجزائر وسلوفينيا لاحقا.

وأرسل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى أعضاء المجلس مذكرة، الخميس الماضي، بشأن انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة وفقا للقرار الدولي 2417 الذي طلب من الأمين العام تقديم تقرير سريع عند حدوث "خطر المجاعة الناجمة عن النزاع وانعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع".

ولعدة أشهر، دقت وكالات الأمم المتحدة ناقوس الخطر بشأن انعدام الأمن الغذائي وخطر المجاعة في قطاع غزة وسط الحرب الإسرائيلية على القطاع، إذ نشر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في كانون الأول الماضي،أنه بين 24 تشرين الثاني و7 كانون الأول الماضيين، كان أكثر من 90 بالمئة من سكان غزة، يعانون من "مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد"، والتي تصنفها على أنها ظروف على مستوى الأزمة أو ما هو أسوأ.

وتوقع الموجز أن يواجه جميع سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة مثل هذه المستويات من انعدام الأمن الغذائي الحاد في الشهر الحالي بسبب الحرب، وهي أعلى نسبة من الأشخاص الذين يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد على الإطلاق في جميع أنحاء العالم، وفقًا للموجز.

-- (بترا)

م د/ع ط

27/02/2024 19:14:05