عمان لحوارات المستقبل: الإنزالات الجوية لإغاثة غزة ترجمة عملية لمواقف الأردن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 شباط (بترا)- قالت جماعة عمان لحوارات المستقبل، إن توالي الإنزالات الجوية على قطاع غزة التي يقوم بها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، تأتي في إطار الدور الأردني لدعم صمود أبناء القطاع.
وأضافت الجماعة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن توالي عمليات الإنزال الجوي الأردنية الإغاثية والإنسانية والطبية، هي ترجمة عملية مستمرة لمواقف الأردن قيادة وشعبا، والتلاحم بين الشعبين الشقيقين.
وبينت أنه منذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، أعلن الأردن وقوفه العملي المساند للأهل في غزة، وطالب بوقف العدوان فورا، مشيرة إلى الجهد الدبلوماسي الأردني بقيادة جلالة الملك لتغيير مواقف كثير من الدول تجاه ما يجري في غزة، واتخاذها مواقف مؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني.
ودعت الجماعة إلى الوقوف خلف المواقف المتقدمة لجلالة الملك في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وقضاياه العادلة.
--(بترا)
م خ/ ن ح/ ع ط
27/02/2024 19:04:43
MENAFN27022024000117011021ID1107907420
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