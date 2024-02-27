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عمان لحوارات المستقبل: الإنزالات الجوية لإغاثة غزة ترجمة عملية لمواقف الأردن

2/27/2024 2:40:04 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 27 شباط (بترا)- قالت جماعة عمان لحوارات المستقبل، إن توالي الإنزالات الجوية على قطاع غزة التي يقوم بها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، تأتي في إطار الدور الأردني لدعم صمود أبناء القطاع.
وأضافت الجماعة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن توالي عمليات الإنزال الجوي الأردنية الإغاثية والإنسانية والطبية، هي ترجمة عملية مستمرة لمواقف الأردن قيادة وشعبا، والتلاحم بين الشعبين الشقيقين.
وبينت أنه منذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، أعلن الأردن وقوفه العملي المساند للأهل في غزة، وطالب بوقف العدوان فورا، مشيرة إلى الجهد الدبلوماسي الأردني بقيادة جلالة الملك لتغيير مواقف كثير من الدول تجاه ما يجري في غزة، واتخاذها مواقف مؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني.
ودعت الجماعة إلى الوقوف خلف المواقف المتقدمة لجلالة الملك في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وقضاياه العادلة.
--(بترا)
م خ/ ن ح/ ع ط
27/02/2024 19:04:43

MENAFN27022024000117011021ID1107907420

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