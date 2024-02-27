الأمم المتحدة: تهجير 4 آلاف فلسطيني من الضفة والقدس العام الماضي

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 27 شباط (بترا)- قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن نحو 4 آلاف فلسطيني من الضفة الغربية والقدس الشرقية هجّروا العام الماضي بسبب سياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، ما أوجد بيئة قسرية في الضفة.

وأشار إلى أن هذه الأرقام هي الأعلى منذ بدء تسجيل المكتب عام 2009 تهجير الفلسطينيين بسبب عمليات الهدم بشكل منهجي، وأن أعلى معدل نزوح العام الماضي كان بسبب عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول.

وقال المكتب إن 1152 فلسطينيًا بينهم 575 طفلًا نزحوا العام الماضي عندما هدم الاحتلال منازلهم أو أجبرهم على هدمها بحجة عدم حصولهم على تصاريح، و173 بينهم 70 طفلًا، هُجّروا عندما هدم الاحتلال منازلهم لأسباب عقابية.

وأشار إلى تهجير 921 بينهم 394 طفلًا، خلال عمليات شنتها قوات الاحتلال دمرت خلالها 222 مبنى، وتهجير 1539 بينهم 756 طفلًا، من منازلهم أو مجتمعاتهم في المنطقة (جيم) بالضفة وسط عنف المستوطنين، والقيود المفروضة على الوصول، وتقلص الوصول إلى أراضي الرعي، وتهجير 200 بينهم 82 طفلًا، من المنطقة الخاضعة لسيطرة الاحتلال في الخليل.

-- (بترا)

م د/ن ح/ ع ط

27/02/2024 19:03:14