الخريشة: عدد المنتسبين للأحزاب تجاوز 64 ألفا

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 27 شباط (بترا) أماني الحمزات- أكد وزير الشؤون السياسة و البرلمانية، حديثة الخريشة، اليوم الثلاثاء، أن الأغلبية الصامتة من المواطنين بدأت تقتنع بالانخراط بالحياة الحزبية، وأن أعداد المنتسبين للأحزاب غير مسبوقة.

جاء ذلك خلال رعايته جلسة حوارية بعنوان "واقع وتحديات المشاركة السياسية في المجتمع الأردني المرأة والشباب نموذجاً" نظمها مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية في الجامعة اليرموك، بالتعاون مع جمعية "وطنا" للمشاركة السياسية.

وقال إن عدد المنتسبين للأحزاب تجاوز 64 ألفا بموجب إحصائيات الهيئة المستقلة للانتخاب، وإن الأحزاب مؤسسات مستقلة بموجب الدستور، ولا يمكن لأي مؤسسة أو جهة أن تفرض عليها أي برنامج.

وجدد الخريشة تأكيده أنه لا مبرر للتخوفات من العمل الحزبي، مبينا أهم التطورات في منظومة التحديث السياسي، خصوصا في مجال تعزيز مشاركة الشباب والنساء في الحياة الحزبية والسياسية.

وأشار إلى أن العمل السياسي والحزبي في الأردن ليس طارئا، والحياة الديمقراطية متجذرة في الدولة منذ تأسيسها، مبينا أن الوزارة لا تتردد بالوصول إلى أي مكان يتم دعوتها إليه، وأن برامجها تتركز في العاصمة فقط، فهي موجودة في المحافظات.

من جانبه أشار رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، إلى أهمية الجلسة الحوارية في مناقشة قضايا أولتها الجامعة اهتماماً كبيراً، لتفعيل مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية والحزبية.

وأكد أن النضج السياسي مطلوب من الجامعات، في إطار تسهيل مهام تنظيم الأنشطة الحزبية داخلها وزيادة وعي الطلبة بأهمية المشاركة السياسية ودورها في تنمية المجتمع، بحيث لا تؤثر هذه الأنشطة على العملية التعليمية والبحثية في الجامعات.

بدورها، أكدت عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتورة عبير الدبابنة، أن المورد البشري هو المورد الأهم في الأردن، وأن النساء اللواتي أثبتن جدارتهن وتفوقهن، جزء أساسي من مكونات هذا المورد، مشددة على ضرورة اضطلاع المرأة بدورها النهضوي في عملية التنمية المستدامة بمختلف المجالات.

وقالت ميسّر المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتورة ريم أبو دلبوح، إن المشاركة السياسية للشباب والمرأة، معيار ضروري لممارسة العمل السياسي ولها دور أساسي في عملية التحديث السياسي.

وأشارت إلى أن إقرار قانوني الأحزاب والانتخاب مع التعديلات الدستورية المرتبطة بالعمل النيابي، شكل فرصة لتمكين النساء للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع، وتوسيع قاعدة مشاركتهن في صنع القرار.

بدورها، أكدت مديرة مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الدكتورة بتول المحيسن، حرص المركز على تجسيد رؤيته بدعم المرأة الأردنية وتمكينها في مختلف المجالات، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، بهدف تبادل الخبرات وبناء الشراكات في مجال تعزيز دور المرأة والشباب في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

إلى ذلك، أكدت مديرة جمعية "وطنا" أريج نصير، أن السبل في الأردن مهيأة لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة والشباب، وأنهما يقفان على أعتاب تحديات جديدة، وفرص واعدة، مبينة ان تشجيع مشاركة الشباب ليس فقط حقاً ديمقراطيا، بل هو ايضاً مسؤولية تجاه وطننا ومستقبل أجياله.

من جهته، أشار عضو الجمعية ذاكر الزغول، إلى ان نظام ممارسة الانشطة الحزبية في مؤسسات التعليم العالي، أعطى الحق لطلبة التعليم العالي بممارسة الأنشطة الحزبية داخل حرم تلك المؤسسات دون التضييق عليهم، ومنحهم حق ممارسة الأنشطة الحزبية في الحرم الجامعي عبر النوادي أو الاتحادات أو الجمعيات في تلك المؤسسات.

--(بترا)

ا ح/ ن ح/رق

27/02/2024 18:50:14