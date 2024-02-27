اتفاقية تعاون بين البريد الأردني وصندوق المعونة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 شباط (بترا)- وقعت شركة البريد الأردني، وصندوق المعونة الوطنية، اتفاقية تعاون، لتسهيل إجراءات تقديم خدمة إيصال وصرف المعونة الوطنية إلى مستحقيها، وفق الكشوفات المعدة والمعتمدة من قبل الصندوق.
وبحسب بيان لشركة البريد اليوم الثلاثاء، وقع الاتفاقية مدير عام الشركة بالوكالة هنادي الطيب، ومدير عام الصندوق ختام شنيكات، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة البريد سامي الداوود.
وتضمنت الاتفاقية، تحويل المخصصات المالية التي تصرف للمنتفعين من صندوق المعونة إلى حاملي البطاقة البريدية الإلكترونية فور ورودها من الصندوق، حيث ستمكن البطاقة حامليها من التسوق من المؤسستين العسكرية والمدنية وكريم هايبرد والحصول على خصومات منافسة.
--(بترا)
غ ح/ف م/رق
27/02/2024 18:09:43
MENAFN27022024000117011021ID1107907417
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