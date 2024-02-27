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اتفاقية تعاون بين البريد الأردني وصندوق المعونة

2/27/2024 2:40:03 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 27 شباط (بترا)- وقعت شركة البريد الأردني، وصندوق المعونة الوطنية، اتفاقية تعاون، لتسهيل إجراءات تقديم خدمة إيصال وصرف المعونة الوطنية إلى مستحقيها، وفق الكشوفات المعدة والمعتمدة من قبل الصندوق.
وبحسب بيان لشركة البريد اليوم الثلاثاء، وقع الاتفاقية مدير عام الشركة بالوكالة هنادي الطيب، ومدير عام الصندوق ختام شنيكات، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة البريد سامي الداوود.
وتضمنت الاتفاقية، تحويل المخصصات المالية التي تصرف للمنتفعين من صندوق المعونة إلى حاملي البطاقة البريدية الإلكترونية فور ورودها من الصندوق، حيث ستمكن البطاقة حامليها من التسوق من المؤسستين العسكرية والمدنية وكريم هايبرد والحصول على خصومات منافسة.
--(بترا)
غ ح/ف م/رق
27/02/2024 18:09:43

MENAFN27022024000117011021ID1107907417

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