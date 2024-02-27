وزير الداخلية يبحث التعاون مع نظيره الإماراتي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
تونس 27 شباط (بترا)- بحث وزير الداخلية مازن الفراية، على هامش أعمال الدورة الـ41 لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس، اليوم الثلاثاء، مع سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير داخلية الإمارات العربية المتحدة، علاقات التعاون بين المملكة ودولة الإمارات.
وبحث الوزيران سبل تطوير علاقات التعاون بين الأردن والإمارات في المجالات الأمنية والشرطية، وتبادل الخبرات بين الوزارتين، وتطورات الأوضاع في المنطقة، وأهمية تعزيز السلام الشامل، بما يضمن الأمن والاستقرار فيها.
وناقش الجانبان التعاون في المجالات الأمنية، وكل ما يتعلق بمكافحة آفة المخدرات وكل أنواع الجريمة المنظمة، مؤكدين أهمية تضافر الجهود العربية والإقليمية والدولية في محاربة المخدرات ووقف عمليات تهريبها عبر الحدود.
وأكد الفراية، عمق العلاقات والروابط التاريخية بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة في جميع المجالات، مبينا حرص المملكة على تعزيز التعاون مع الإمارات، بما بخدم مصالح البلدين وتطلعات الشعبين الشقيقين.
وأشاد بدور الإمارات العربية المتحدة في دعم الأردن في مختلف المجالات، وموقفها من القضايا العربية العادلة، خاصة ما تقدمه من مساعدات للتعامل مع الوضع الإنساني في قطاع غزة.
كما أكد أن ما تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة، يعكس حرصها على تعزيز العلاقات العربية العربية، وجهود التعاون بين الدول الشقيقة لما فيه خدمة قضاياها ومصالحها المشتركة.
واطلع الوزير الفراية، نظيره الإماراتي على مخرجات الاجتماع الرباعي، الذي استضافته عمان في 17 الشهر الحالي، وجمع وزراء داخلية كل من الأردن والعراق وسوريا ولبنان، لبحث الجهود المشتركة للتصدي لآفة المخدرات.
--(بترا)
ض ع/ن ح/رق
27/02/2024 18:08:58
MENAFN27022024000117011021ID1107907416
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