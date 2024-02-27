وزير الداخلية يبحث التعاون مع نظيره الإماراتي

MENAFN - Jordan News Agency)

تونس 27 شباط (بترا)- بحث وزير الداخلية مازن الفراية، على هامش أعمال الدورة الـ41 لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس، اليوم الثلاثاء، مع سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير داخلية الإمارات العربية المتحدة، علاقات التعاون بين المملكة ودولة الإمارات.

وبحث الوزيران سبل تطوير علاقات التعاون بين الأردن والإمارات في المجالات الأمنية والشرطية، وتبادل الخبرات بين الوزارتين، وتطورات الأوضاع في المنطقة، وأهمية تعزيز السلام الشامل، بما يضمن الأمن والاستقرار فيها.

وناقش الجانبان التعاون في المجالات الأمنية، وكل ما يتعلق بمكافحة آفة المخدرات وكل أنواع الجريمة المنظمة، مؤكدين أهمية تضافر الجهود العربية والإقليمية والدولية في محاربة المخدرات ووقف عمليات تهريبها عبر الحدود.

وأكد الفراية، عمق العلاقات والروابط التاريخية بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة في جميع المجالات، مبينا حرص المملكة على تعزيز التعاون مع الإمارات، بما بخدم مصالح البلدين وتطلعات الشعبين الشقيقين.

وأشاد بدور الإمارات العربية المتحدة في دعم الأردن في مختلف المجالات، وموقفها من القضايا العربية العادلة، خاصة ما تقدمه من مساعدات للتعامل مع الوضع الإنساني في قطاع غزة.

كما أكد أن ما تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة، يعكس حرصها على تعزيز العلاقات العربية العربية، وجهود التعاون بين الدول الشقيقة لما فيه خدمة قضاياها ومصالحها المشتركة.

واطلع الوزير الفراية، نظيره الإماراتي على مخرجات الاجتماع الرباعي، الذي استضافته عمان في 17 الشهر الحالي، وجمع وزراء داخلية كل من الأردن والعراق وسوريا ولبنان، لبحث الجهود المشتركة للتصدي لآفة المخدرات.

--(بترا)

ض ع/ن ح/رق

27/02/2024 18:08:58