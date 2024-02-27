استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب شرق القدس
التاريخ
2/27/2024 2:40:02 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 27 شباط (بترا)- استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، قرب حاجز "مزمورية" الفاصل بين مدينتي القدس وبيت لحم (جنوب شرق القدس).
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان لها، بأن طواقمها استلمت جثمان الشهيد، وجرى نقله إلى مستشفى الحسين في بيت جالا.
--(بترا)
م ف/ف م/رق
27/02/2024 17:46:36
MENAFN27022024000117011021ID1107907415
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