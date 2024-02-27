استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب شرق القدس

القدس المحتلة 27 شباط (بترا)- استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، قرب حاجز "مزمورية" الفاصل بين مدينتي القدس وبيت لحم (جنوب شرق القدس). وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان لها، بأن طواقمها استلمت جثمان الشهيد، وجرى نقله إلى مستشفى الحسين في بيت جالا. --(بترا) م ف/ف م/رق 27/02/2024 17:46:36

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