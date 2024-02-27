الخدمات النيابية تزور هيئة تنظيم الطيران المدني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 27 شباط (بترا)- أكد رئيس لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية غازي البداوي، حرص مجلس النواب على تذليل العقبات، التي تواجه عمل هيئة تنظيم الطيران المدني.
جاء ذلك خلال زيارة أجرتها اللجنة، اليوم الثلاثاء، إلى الهيئة ولقاء رئيس مجلس المفوضين الهيئة/الرئيس التنفيذي الكابتن هيثم مستو، وعدد من المعنيين فيها.
وأشاد النائب البداوي بدور الهيئة في الحفاظ على سلامة أمن الطيران المدني، مؤكدًا أهمية دعم الهيئة للارتقاء بها إلى أعلى المستويات للحفاظ على التصنيف المتميز الصادر من المنظمة الدولية للطيران المدني.
بدورهم، تحدث النواب، ماجد الرواشدة، وعمر الزيود، ونواش قواقزة، عن أهمية الهيئة كجهة رقابية للمحافظة على أمن وسلامة الطيران، داعين إلى العمل على تطوير خدماتها.
من جهته، أكد الكابتن مستو، أهمية الطيران المدني، الذي يعكس التمكين الاقتصادي لأي دولة في العالم، منوهًا إلى أن مجلس النواب شريك حقيقي لتطوير البيئة التشريعية للهيئة والقوانين التي تنظم عملها.
وبين أن الهيئة تعنى بتطبيق معايير السلامة والأمن والبيئة في الطيران المدني، وتنمية قطاع نقل جوي متحرر مبني على أسس اقتصادية سليمة توفير الكفاءات البشرية لتقديم أفضل الخدمات.
وتطرق مستو إلى دور الهيئة في تطبيق رؤية التحديث الاقتصادي ورقمنة خدماتها، التي توفر حاليًا 60 خدمة إلكترونية، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على جعل الأردن مركزاً إقليمياً في هذا المجال.
--(بترا)
م ش/ف م/رق
27/02/2024 17:45:47
MENAFN27022024000117011021ID1107907414
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