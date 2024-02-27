الخدمات النيابية تزور هيئة تنظيم الطيران المدني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 27 شباط (بترا)- أكد رئيس لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية غازي البداوي، حرص مجلس النواب على تذليل العقبات، التي تواجه عمل هيئة تنظيم الطيران المدني.

جاء ذلك خلال زيارة أجرتها اللجنة، اليوم الثلاثاء، إلى الهيئة ولقاء رئيس مجلس المفوضين الهيئة/الرئيس التنفيذي الكابتن هيثم مستو، وعدد من المعنيين فيها.

وأشاد النائب البداوي بدور الهيئة في الحفاظ على سلامة أمن الطيران المدني، مؤكدًا أهمية دعم الهيئة للارتقاء بها إلى أعلى المستويات للحفاظ على التصنيف المتميز الصادر من المنظمة الدولية للطيران المدني.

بدورهم، تحدث النواب، ماجد الرواشدة، وعمر الزيود، ونواش قواقزة، عن أهمية الهيئة كجهة رقابية للمحافظة على أمن وسلامة الطيران، داعين إلى العمل على تطوير خدماتها.

من جهته، أكد الكابتن مستو، أهمية الطيران المدني، الذي يعكس التمكين الاقتصادي لأي دولة في العالم، منوهًا إلى أن مجلس النواب شريك حقيقي لتطوير البيئة التشريعية للهيئة والقوانين التي تنظم عملها.

وبين أن الهيئة تعنى بتطبيق معايير السلامة والأمن والبيئة في الطيران المدني، وتنمية قطاع نقل جوي متحرر مبني على أسس اقتصادية سليمة توفير الكفاءات البشرية لتقديم أفضل الخدمات.

وتطرق مستو إلى دور الهيئة في تطبيق رؤية التحديث الاقتصادي ورقمنة خدماتها، التي توفر حاليًا 60 خدمة إلكترونية، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على جعل الأردن مركزاً إقليمياً في هذا المجال.

--(بترا)

م ش/ف م/رق

27/02/2024 17:45:47