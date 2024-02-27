التربية النيابية تدعو إلى ضرورة دعم الجامعات ماليا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان27 شباط (بترا)- أكد رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية الدكتور بلال المومني، أن المشكلة المالية هي أكبر تحد أمام الجامعات، وباتت تعيق مسيرتها الأكاديمية.
ودعا خلال ترؤسه اليوم الثلاثاء، اجتماعا للجنة خصصته لمناقشة التحديات المالية والأكاديمية التي تواجه الجامعات، إلى دعم الجامعات ماليا لتتمكن من الاستمرار في مسيرتها والارتقاء بأدائها والنهوض بمسؤولياتها تجاه المجتمع.
وأشاد المومني بحضور رئيس جامعة البلقاء التطبيقية احمد العجلوني، ونائب رئيس الجامعة الهاشمية للشؤون الإدارية والمالية الدكتور عوني طرادات، بالمستوى والتقييم العالمي الذي وصلت إليه الجامعات الأردنية خصوصا جامعتي الهاشمية والبلقاء التطبيقية.
وأكد أن الجامعات هي مرآة الشعب والحفاظ عليها واجب يقع على عاتق الجميع، مبديا استعداد اللجنة وتبنيها لكل المقترحات والآراء التي تسهم في حل أزمة الجامعات المالية والأكاديمية.
واستمعت اللجنة إلى شرح قدمه رؤساء الجامعات حول واقع كل جامعة وأوضاعها المالية، حيث بين العجلوني أن التحدي المالي لجامعة البلقاء التطبيقية بديون الجامعة على الجهات المبتعثة للطلبة.
وجرى الاتفاق خلال الاجتماع على إعادة النظر بعدد من التشريعات المتعلقة بتحديد الطاقة الاستيعابية وأسس القبول، وعلى رأسها عدم احتساب الجسيم من ضمن الطاقة الاستيعابية للجامعة.
بدورهم، أشاد النواب الحضور محمد العكور، وعطا ابداح، وعمر عياصرة، بدور الجامعات في تنمية المجتمع المحلي، منوهين إلى أهمية التشبيك مع القطاع الصناعي لرفده بخريجين مدربين ضمن حاجة السوق في مجال التعليم التقني.
--(بترا)
م ش/ف م/رق
27/02/2024 17:41:22
MENAFN27022024000117011021ID1107907413
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