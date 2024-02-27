التربية النيابية تدعو إلى ضرورة دعم الجامعات ماليا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان27 شباط (بترا)- أكد رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية الدكتور بلال المومني، أن المشكلة المالية هي أكبر تحد أمام الجامعات، وباتت تعيق مسيرتها الأكاديمية.

ودعا خلال ترؤسه اليوم الثلاثاء، اجتماعا للجنة خصصته لمناقشة التحديات المالية والأكاديمية التي تواجه الجامعات، إلى دعم الجامعات ماليا لتتمكن من الاستمرار في مسيرتها والارتقاء بأدائها والنهوض بمسؤولياتها تجاه المجتمع.

وأشاد المومني بحضور رئيس جامعة البلقاء التطبيقية احمد العجلوني، ونائب رئيس الجامعة الهاشمية للشؤون الإدارية والمالية الدكتور عوني طرادات، بالمستوى والتقييم العالمي الذي وصلت إليه الجامعات الأردنية خصوصا جامعتي الهاشمية والبلقاء التطبيقية.

وأكد أن الجامعات هي مرآة الشعب والحفاظ عليها واجب يقع على عاتق الجميع، مبديا استعداد اللجنة وتبنيها لكل المقترحات والآراء التي تسهم في حل أزمة الجامعات المالية والأكاديمية.

واستمعت اللجنة إلى شرح قدمه رؤساء الجامعات حول واقع كل جامعة وأوضاعها المالية، حيث بين العجلوني أن التحدي المالي لجامعة البلقاء التطبيقية بديون الجامعة على الجهات المبتعثة للطلبة.

وجرى الاتفاق خلال الاجتماع على إعادة النظر بعدد من التشريعات المتعلقة بتحديد الطاقة الاستيعابية وأسس القبول، وعلى رأسها عدم احتساب الجسيم من ضمن الطاقة الاستيعابية للجامعة.

بدورهم، أشاد النواب الحضور محمد العكور، وعطا ابداح، وعمر عياصرة، بدور الجامعات في تنمية المجتمع المحلي، منوهين إلى أهمية التشبيك مع القطاع الصناعي لرفده بخريجين مدربين ضمن حاجة السوق في مجال التعليم التقني.

--(بترا)

م ش/ف م/رق

27/02/2024 17:41:22