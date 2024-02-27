الأردن يشارك في المعرض الدولي للسياحة التعليمية في مصر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 شباط (بترا)- شارك الأردن في المعرض الدولي EDUGATE المختص في السياحة التعليمية، والمنعقد في العاصمة المصرية القاهرة، من خلال جناح خاص أعدته هيئة تنشيط السياحة بالتعاون مع وحدة شؤون الطلبة الوافدين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

كما شاركت الجامعات، الأردنية، والبلقاء التطبيقية، وعمان الأهلية، والزيتونة الأردنية، والشرق الأوسط، وجرش، والعقبة للتكنولوجيا، والأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية، وأكاديمية الطيران الملكية الأردنية.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، في اختتمت فعاليات المعرض اليوم الثلاثاء، أهمية مشاركة الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة في مثل هذه المعارض، مع ضرورة العمل على تسويق الجامعات لنفسها وللتخصصات والبرامج المتميزة التي تقدمها، والتي تواكب متطلبات العصر وتراعي حاجة أسواق العمل الإقليمية والعالمية.

ونوه إلى السمعة الطيبة التي يتمتع بها قطاع التعليم العالي الأردني، والذي ساهم في تخريج آلاف الطلبة الوافدين الذين أثبتوا تميزهم لدى التحاقهم بأسواق العمل في بلدانهم، حيث لا بد من البناء على هذه الإنجازات لاستقطاب المزيد من الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الأردنية الرسمية والخاصة.

من جهته، قال أمين عام الوزارة /رئيس لجنة استقطاب الطلبة الوافدين في مجلس التعليم العالي الدكتور مأمون الدبعي، إن الوزارة ترتبط بشراكة استراتيجية مع هيئة تنشيط السياحة التي تقدم جهودا جبارة في دعم السياحة التعليمية في المملكة.

وأضاف أن مشاركة الأردن في هذا المعرض تأتي تنفيذاً للخطة التنفيذية لاستراتيجية استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي في الأردن للأعوام (2023-2027)، والتي أعدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون والتنسيق مع شريكها الاستراتيجي هيئة تنشيط السياحة، وأقرها مجلس الوزراء أخيرا، والتي تهدف إلى تعزيز السياحة التعليمية في المملكة، وزيادة استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الأردنية، لافتا إلى أن الوزارة والجامعات الأردنية ستشارك في عدد آخر من المعارض التي ستقام في عدة دول خلال العام 2024.

من جهة أخرى، التقى السفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة بممثلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة تنشيط السياحة، والجامعات الأردنية المشاركة في المعرض في السفارة الأردنية، كما قام الملحق الثقافي الأردني في القاهرة الدكتور عبدالله الحراحشة بزيارة المعرض وتفقد الأجنحة الأردنية فيه.

--(بترا)

أ ر/رق

27/02/2024 17:35:51