الأردن يشارك في المعرض الدولي للسياحة التعليمية في مصر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 شباط (بترا)- شارك الأردن في المعرض الدولي EDUGATE المختص في السياحة التعليمية، والمنعقد في العاصمة المصرية القاهرة، من خلال جناح خاص أعدته هيئة تنشيط السياحة بالتعاون مع وحدة شؤون الطلبة الوافدين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كما شاركت الجامعات، الأردنية، والبلقاء التطبيقية، وعمان الأهلية، والزيتونة الأردنية، والشرق الأوسط، وجرش، والعقبة للتكنولوجيا، والأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية، وأكاديمية الطيران الملكية الأردنية.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، في اختتمت فعاليات المعرض اليوم الثلاثاء، أهمية مشاركة الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة في مثل هذه المعارض، مع ضرورة العمل على تسويق الجامعات لنفسها وللتخصصات والبرامج المتميزة التي تقدمها، والتي تواكب متطلبات العصر وتراعي حاجة أسواق العمل الإقليمية والعالمية.
ونوه إلى السمعة الطيبة التي يتمتع بها قطاع التعليم العالي الأردني، والذي ساهم في تخريج آلاف الطلبة الوافدين الذين أثبتوا تميزهم لدى التحاقهم بأسواق العمل في بلدانهم، حيث لا بد من البناء على هذه الإنجازات لاستقطاب المزيد من الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الأردنية الرسمية والخاصة.
من جهته، قال أمين عام الوزارة /رئيس لجنة استقطاب الطلبة الوافدين في مجلس التعليم العالي الدكتور مأمون الدبعي، إن الوزارة ترتبط بشراكة استراتيجية مع هيئة تنشيط السياحة التي تقدم جهودا جبارة في دعم السياحة التعليمية في المملكة.
وأضاف أن مشاركة الأردن في هذا المعرض تأتي تنفيذاً للخطة التنفيذية لاستراتيجية استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي في الأردن للأعوام (2023-2027)، والتي أعدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون والتنسيق مع شريكها الاستراتيجي هيئة تنشيط السياحة، وأقرها مجلس الوزراء أخيرا، والتي تهدف إلى تعزيز السياحة التعليمية في المملكة، وزيادة استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الأردنية، لافتا إلى أن الوزارة والجامعات الأردنية ستشارك في عدد آخر من المعارض التي ستقام في عدة دول خلال العام 2024.
من جهة أخرى، التقى السفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة بممثلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة تنشيط السياحة، والجامعات الأردنية المشاركة في المعرض في السفارة الأردنية، كما قام الملحق الثقافي الأردني في القاهرة الدكتور عبدالله الحراحشة بزيارة المعرض وتفقد الأجنحة الأردنية فيه.
--(بترا)
أ ر/رق
27/02/2024 17:35:51
MENAFN27022024000117011021ID1107907412
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