مركز القدس ينظم ندوة حول المشاركة السياسية

MENAFN - Jordan News Agency)

البقعة 27 شباط (بترا)- نظم مركز القدس لللدراسات السياسية في قاعة لجنة تحسين مخيم البقعة أمس، ندوة حوارية بعنوان: المشاركة السياسية.. طريقنا لتدعيم الأردن ودعم فلسطين".

وقالت مساعدة الأمين العام لشؤون الثقافة الحزبية في حزب الميثاق الوطني الدكتورة روان الحياري، إن الآثار التي أحدثتها الحرب على غزة إقليميا ودوليا تمثلت في تعاظم التحديات التي تواجه العالم نتيجة التغيرات التي شهدتها مراكز القوى، لافتة إلى أن مواجهة هذه التحديات والتعاطي معها يتطلب تمكين الجبهة الداخلية.

وأشارت إلى أهمية الوعي السياسي كطريق لتحقيق النضج السياسي وتمكين المجتمع سياسيا ليكون قادرا على اختيار من يمثله داخل مجلس النواب، خاصة وأن عملية الاختيار في ضوء التحديث السياسي تستوجب الاختيار وفقا للبرنامج الذي يطرحه الحزب، وإمكانية تطبيقه.

بدوره، أكد رئيس المجلس المركزي في الحزب المدني الديمقراطي المهندس سمير عويس، أن تحصين الأردن وتدعيمه يتطلب المضي بمسار الديمقراطية والمدنية، وأن التحديات التي يواجهها المواطن اقتصاديا ومعيشيا، تتطلب السير في طريق التحديث السياسي والديمقراطي.

وقال مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي، إن هناك صورتين تسطعان في غزة الأولى تتمثل بالكارثة الإنسانية التي يخلفها العدوان على غزة، وصورة الصمود وهزيمة الجيش الذي كان يدعي لسنوات طويلة أنه لا يقهر.

وأشار إلى أهمية تحصين الجبهة الداخلية من خلال المشاركة بكثافة لانتخاب مجلس نواب قوي يدعم ويعزز المواقف الثابتة للأردن ويزيد من فاعلية الرأي العام.

وأكد رئيس لجنة تحسين مخيم البقعة الدكتور حسن مرشود، أهمية المشاركة السياسية بأشكالها المختلفة بما فيها الانتخابات، منوها بدور قانوني الانتخاب والأحزاب في تحفيز التعددية السياسية.

وتمحورت مداخلات المشاركين حول أهمية تعزيز دور الإعلام في توضيح ما يحدث من تطورات فرضتها الحرب على غزة، وتوسيع دائرة أنشطة الأحزاب السياسية والوصول للمجتمعات المحلية.

--(بترا)

ون/ ف م/ف ق

27/02/2024 17:25:45