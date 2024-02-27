اتفاقية بين صندوق توفير البريد وجامعة فيلادلفيا
التاريخ
2/27/2024 2:39:55 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 شباط (بترا)- وقع صندوق توفير البريد، اتفاقية تعاون مع جامعة فيلادلفيا، بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للطلبة.
وبحسب بيان للصندوق اليوم الثلاثاء، تهدف الاتفاقية التي وقعها مدير عام صندوق توفير البريد فادي شناعة، ورئيس الجامعة الدكتور عبدالله الجراح، إلى تقديم خدمة تسهيلات الدفع لتكاليف الرسوم والساعات المعتمدة لجميع التخصصات، بأقساط ميسرة تمكن جميع طلبة الجامعة من متابعة عملية التسجيل والدراسة بدون أي معيقات.
--(بترا)
غ ح/رق
27/02/2024 17:21:17
MENAFN27022024000117011021ID1107907405
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