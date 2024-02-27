اتفاقية بين صندوق توفير البريد وجامعة فيلادلفيا

عمان 27 شباط (بترا)- وقع صندوق توفير البريد، اتفاقية تعاون مع جامعة فيلادلفيا، بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للطلبة. وبحسب بيان للصندوق اليوم الثلاثاء، تهدف الاتفاقية التي وقعها مدير عام صندوق توفير البريد فادي شناعة، ورئيس الجامعة الدكتور عبدالله الجراح، إلى تقديم خدمة تسهيلات الدفع لتكاليف الرسوم والساعات المعتمدة لجميع التخصصات، بأقساط ميسرة تمكن جميع طلبة الجامعة من متابعة عملية التسجيل والدراسة بدون أي معيقات. --(بترا) غ ح/رق 27/02/2024 17:21:17

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