انطلاق المرحلة الأولى من مسابقة أكاديمية حكيم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 شباط (بترا)- أعلنت أكاديمية حكيم "إحدى برامج شركة الحوسبة الصحية"، عن فتح باب التسجيل للدورة التاسعة لمسابقة أكاديمية حكيم للتكنولوجيا والمعلوماتية الصحية.

وحسب بيان لشركة الحوسبة الصحية اليوم الثلاثاء، تستهدف المسابقة وعنوانها "كن نجم الابتكار التقني والإبداع بالقطاع الصحي"، طلبة الجامعات من مختلف التخصصات الطبية وتكنولوجيا المعلومات، والعاملين في القطاع الصحي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الحوسبة المهندس عمر عايش إن هذه المسابقة تأتي لتؤكد التزام الشركة الراسخ بدعم الأفكار الأردنية المبدعة، وإطلاق العنان للأفكار الابتكارية في مجال التكنولوجيا الصحية، من أجل إيجاد حلول مبتكرة تحدث نقلة نوعية في القطاع الصحي.

وأضاف أن مسابقة أكاديمية حكيم ستسهم في صقل مهارات المشاركين وتطور قدراتهم، من خلال توفير فرص للتعلم والتدريب العملي، وتشعل روح الابتكار والإبداع والمعلومات الصحية.

وتعد مسابقة أكاديمية حكيم من المسابقات الرائدة في المملكة، حيث تعزز الفكر الريادي لدى المشاركين وتحفز على الإبداع، وتقديم حلول مبتكرة في مجالات الهندسة الطبية والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، وتعود بالنفع على القطاع الصحي والاقتصاد الوطني ككل.

وسيكون الموعد النهائي لاستقبال طلبات التسجيل بالمسابقة يوم الأربعاء 15 أيار المقبل، حيث سيتم إعلان الفرق المتأهلة للمرحلة النهائية يوم الجمعة 24 أيار 2024، وسيتم تقديم العرض الأولي للمشاريع أمام لجنة التحكيم خلال الفترة 26- 28 أيار ، على أن تتضمن أفكار المشاريع المقبولة (أجهزة معدات، وأدوات طبية، أو برامج مثل تطبيقات هواتف ذكية أو مواقع إلكترونية).

ومن المقرر أن ينخرط المشاركون المتأهلون في برنامج للإرشاد والتدريب بدءا من 24 حزيران وحتى 24 آب المقبل، فيما ستكون المرحلة النهائية للمسابقة وإعلان الفائزين منتصف أيلول.

ويمكن للراغبين بالاشتراك في المسابقة الحصول على المزيد من التفاصيل شروطها ومراحلها، زيارة الموقع الإلكتروني:

--(بترا)

ع د/ف م/رق

27/02/2024 17:02:58