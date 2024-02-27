انطلاق المرحلة الأولى من مسابقة أكاديمية حكيم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 شباط (بترا)- أعلنت أكاديمية حكيم "إحدى برامج شركة الحوسبة الصحية"، عن فتح باب التسجيل للدورة التاسعة لمسابقة أكاديمية حكيم للتكنولوجيا والمعلوماتية الصحية.
وحسب بيان لشركة الحوسبة الصحية اليوم الثلاثاء، تستهدف المسابقة وعنوانها "كن نجم الابتكار التقني والإبداع بالقطاع الصحي"، طلبة الجامعات من مختلف التخصصات الطبية وتكنولوجيا المعلومات، والعاملين في القطاع الصحي.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة الحوسبة المهندس عمر عايش إن هذه المسابقة تأتي لتؤكد التزام الشركة الراسخ بدعم الأفكار الأردنية المبدعة، وإطلاق العنان للأفكار الابتكارية في مجال التكنولوجيا الصحية، من أجل إيجاد حلول مبتكرة تحدث نقلة نوعية في القطاع الصحي.
وأضاف أن مسابقة أكاديمية حكيم ستسهم في صقل مهارات المشاركين وتطور قدراتهم، من خلال توفير فرص للتعلم والتدريب العملي، وتشعل روح الابتكار والإبداع والمعلومات الصحية.
وتعد مسابقة أكاديمية حكيم من المسابقات الرائدة في المملكة، حيث تعزز الفكر الريادي لدى المشاركين وتحفز على الإبداع، وتقديم حلول مبتكرة في مجالات الهندسة الطبية والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، وتعود بالنفع على القطاع الصحي والاقتصاد الوطني ككل.
وسيكون الموعد النهائي لاستقبال طلبات التسجيل بالمسابقة يوم الأربعاء 15 أيار المقبل، حيث سيتم إعلان الفرق المتأهلة للمرحلة النهائية يوم الجمعة 24 أيار 2024، وسيتم تقديم العرض الأولي للمشاريع أمام لجنة التحكيم خلال الفترة 26- 28 أيار ، على أن تتضمن أفكار المشاريع المقبولة (أجهزة معدات، وأدوات طبية، أو برامج مثل تطبيقات هواتف ذكية أو مواقع إلكترونية).
ومن المقرر أن ينخرط المشاركون المتأهلون في برنامج للإرشاد والتدريب بدءا من 24 حزيران وحتى 24 آب المقبل، فيما ستكون المرحلة النهائية للمسابقة وإعلان الفائزين منتصف أيلول.
ويمكن للراغبين بالاشتراك في المسابقة الحصول على المزيد من التفاصيل شروطها ومراحلها، زيارة الموقع الإلكتروني:
--(بترا)
ع د/ف م/رق
27/02/2024 17:02:58
MENAFN27022024000117011021ID1107907403
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