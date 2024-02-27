ورشة حول السلامة المرورية لسائقي شركات التوصيل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 شباط (بترا)- نظمت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، أمس الاثنين، ورشة توعوية متخصصة تناولت موضوعات السلامة المرورية لسائقي شركات التوصيل، وأمن وسلامة البعائث البريدية، وطرود التجارة الإلكترونية، بالشراكة مع المعهد المروري الأردني / مديرية الأمن العام.
وبحسب بيان للهيئة اليوم الثلاثاء، تأتي الورشة ضمن برنامج حملة التوعية الشاملة التي أطلقتها للتوعية بأهمية قطاع البريد خلال شهر شباط الحالي.
وأشار نائب رئيس مجلس المفوضين للهيئة الدكتور نائل العدوان، إلى الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع البريد في المملكة وبخاصة شركات التوصيل، التي أثرت إيجابًا في تيسير جميع مناحي الحياة اليومية للمستفيدين، داعياً مشغلي البريد إلى تقديم الاقتراحات التي تسهم في تقديم الخدمات البريدية على أكمل وجه من خلال بناء شراكات حقيقية بين القطاعين العام والخاص بهدف تعزيز قطاع البريد في الأردن ورفده بالتكنولوجيا اللازمة.
إلى ذلك، تناول الرائد أشرف النداف من المعهد المروري الأردني في محاضرة ألقاها بعنوان: "قانون السير المعدل وبعض السلوكيات الخاطئة التي تمارس من قبل سائقي التوصيل"، جملة من الموضوعات الهادفة التي تعنى بالإجراءات الصحيحة والسليمة في تقديم خدمات التوصيل حفاظاً على الأرواح والممتلكات.
وقدم متخصصون في وحدة تنظيم البريد في الهيئة، محاضرات توعوية تناولت أمن وسلامة البعائث البريدية ومكافحة غسل الأموال، إضافة الى أمن وسلامة طرود التجارة الإلكترونية.
--(بترا)
غ ح/رق
27/02/2024 16:58:06
MENAFN27022024000117011021ID1107907402
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