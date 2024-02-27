ورشة حول السلامة المرورية لسائقي شركات التوصيل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 شباط (بترا)- نظمت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، أمس الاثنين، ورشة توعوية متخصصة تناولت موضوعات السلامة المرورية لسائقي شركات التوصيل، وأمن وسلامة البعائث البريدية، وطرود التجارة الإلكترونية، بالشراكة مع المعهد المروري الأردني / مديرية الأمن العام.

وبحسب بيان للهيئة اليوم الثلاثاء، تأتي الورشة ضمن برنامج حملة التوعية الشاملة التي أطلقتها للتوعية بأهمية قطاع البريد خلال شهر شباط الحالي.

وأشار نائب رئيس مجلس المفوضين للهيئة الدكتور نائل العدوان، إلى الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع البريد في المملكة وبخاصة شركات التوصيل، التي أثرت إيجابًا في تيسير جميع مناحي الحياة اليومية للمستفيدين، داعياً مشغلي البريد إلى تقديم الاقتراحات التي تسهم في تقديم الخدمات البريدية على أكمل وجه من خلال بناء شراكات حقيقية بين القطاعين العام والخاص بهدف تعزيز قطاع البريد في الأردن ورفده بالتكنولوجيا اللازمة.

إلى ذلك، تناول الرائد أشرف النداف من المعهد المروري الأردني في محاضرة ألقاها بعنوان: "قانون السير المعدل وبعض السلوكيات الخاطئة التي تمارس من قبل سائقي التوصيل"، جملة من الموضوعات الهادفة التي تعنى بالإجراءات الصحيحة والسليمة في تقديم خدمات التوصيل حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وقدم متخصصون في وحدة تنظيم البريد في الهيئة، محاضرات توعوية تناولت أمن وسلامة البعائث البريدية ومكافحة غسل الأموال، إضافة الى أمن وسلامة طرود التجارة الإلكترونية.

--(بترا)

غ ح/رق

27/02/2024 16:58:06