فاعليات رسمية وشعبية تثمن جهود الملك في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 شباط (بترا)- ثمن أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة وأعضاء مجلس الأمانة توجيهات وإشراف جلالة الملك عبد الله الثاني، امس الاثنين ، على تنفيذ القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي أكبر عملية إنزال جوي لمساعدات إنسانية على طول ساحل قطاع غزة .
واكد الشواربة أن مواقف الأردن لإغاثة الأهل في غزة نتيجة الظروف الإنسانية لسكان القطاع جراء استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم هو موقف ثابت لنصرة الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته .
وفي السياق ، ثمنت لجان الخدمات والهيئات والفعاليات الشعبية والأهالي في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في المملكة، موقف جلالة الملك عبد الله الثاني، في نصرة الأهل في قطاع غزة، من خلال إنزال مظلي لمساعدات إنسانية احتوت على مواد غذائية ووجبات طعام على ساحل القطاع، من الشمال إلى الجنوب.
وأعربت اللجان في بيان اليوم الثلاثاء، عن فخرهم واعتزازهم بهذه الإجراءات التي أثلجت صدورهم في إغاثة الملهوفين من الأشقاء في غزة، مؤكدة ولاءها وانتماءها للقيادة الهاشمية الملهمة.
--(بترا)
ه ع/ع ع/ف ق
27/02/2024 16:56:09
MENAFN27022024000117011021ID1107907401
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