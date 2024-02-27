فاعليات رسمية وشعبية تثمن جهود الملك في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 شباط (بترا)- ثمن أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة وأعضاء مجلس الأمانة توجيهات وإشراف جلالة الملك عبد الله الثاني، امس الاثنين ، على تنفيذ القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي أكبر عملية إنزال جوي لمساعدات إنسانية على طول ساحل قطاع غزة .

واكد الشواربة أن مواقف الأردن لإغاثة الأهل في غزة نتيجة الظروف الإنسانية لسكان القطاع جراء استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم هو موقف ثابت لنصرة الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته .

وفي السياق ، ثمنت لجان الخدمات والهيئات والفعاليات الشعبية والأهالي في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في المملكة، موقف جلالة الملك عبد الله الثاني، في نصرة الأهل في قطاع غزة، من خلال إنزال مظلي لمساعدات إنسانية احتوت على مواد غذائية ووجبات طعام على ساحل القطاع، من الشمال إلى الجنوب.

وأعربت اللجان في بيان اليوم الثلاثاء، عن فخرهم واعتزازهم بهذه الإجراءات التي أثلجت صدورهم في إغاثة الملهوفين من الأشقاء في غزة، مؤكدة ولاءها وانتماءها للقيادة الهاشمية الملهمة.

--(بترا)

ه ع/ع ع/ف ق

27/02/2024 16:56:09