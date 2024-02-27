مادبا: اختتام مشروع الأعمال الصغيرة بتطبيق أنشطة الاقتصاد الدائري

MENAFN - Jordan News Agency)

مادبا 27 شباط (بترا)- اختتمت المنظمة الفنلندية للإغاثة، المرحلة الأولى من مشروع "دعم الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال أنشطة الاقتصاد الدائري" في مادبا، والممول من وزارة الخارجية الفنلندية.

ويهدف المشروع إلى بناء قدرات البلديات ومؤسسات المجتمع المدني، وإيجاد قنوات تشبيك لنشر مفهوم الاقتصادي الدائري في مادبا.

وأكدت مديرة مكتب الأردن للمنظمة الفنلندية جهان الزبن، أهمية تفعيل دور الشباب في إنشاء مشاريع ريادية وأفكار إبداعية تدعم قطاع الاقتصاد الدائري، وضرورة ربط المؤسسات الجمعيات مع القطاع الخاص والمنظمات العاملة لرفع الوعي المجتمعي بالاقتصاد الدائري وتفعيل دور النساء في بناء المشاريع الخاصة التي تندرج تحت الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير.

وبين رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح، أهمية إنجاز وجهود أبناء مادبا، وتفعيل دور المرأة في قطاع الاقتصاد الدائري التي يعمل عليها المشروع.

وبين مدير مكتب البيئة في مادبا المهندس منصور الزبن، أهمية بحث التحول نحو الاقتصاد الدائري من أبعاد مختلفة وتناول السياسات والأطر التشريعية، وبناء مؤشر الاقتصاد الدائري، لقياس وتقييم مدى التحول من الاقتصاد الخطي إلى الاقتصاد الدائري في المحافظة.

ودعم المشروع الذي نفذ خلال عامي 2022 و2023، 40 مشروعا بمادبا تحت مفهوم الاقتصاد الدائري، وتم تنفيذ جلسات توعوية حول الاقتصاد الدائري لـ300 مستفيد.

--(بترا)

ج ب/ف م/رق

27/02/2024 16:53:25