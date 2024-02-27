مادبا: اختتام مشروع الأعمال الصغيرة بتطبيق أنشطة الاقتصاد الدائري

(MENAFN
- Jordan News Agency)
مادبا 27 شباط (بترا)- اختتمت المنظمة الفنلندية للإغاثة، المرحلة الأولى من مشروع "دعم الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال أنشطة الاقتصاد الدائري" في مادبا، والممول من وزارة الخارجية الفنلندية.
ويهدف المشروع إلى بناء قدرات البلديات ومؤسسات المجتمع المدني، وإيجاد قنوات تشبيك لنشر مفهوم الاقتصادي الدائري في مادبا.
وأكدت مديرة مكتب الأردن للمنظمة الفنلندية جهان الزبن، أهمية تفعيل دور الشباب في إنشاء مشاريع ريادية وأفكار إبداعية تدعم قطاع الاقتصاد الدائري، وضرورة ربط المؤسسات الجمعيات مع القطاع الخاص والمنظمات العاملة لرفع الوعي المجتمعي بالاقتصاد الدائري وتفعيل دور النساء في بناء المشاريع الخاصة التي تندرج تحت الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير.
وبين رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح، أهمية إنجاز وجهود أبناء مادبا، وتفعيل دور المرأة في قطاع الاقتصاد الدائري التي يعمل عليها المشروع.
وبين مدير مكتب البيئة في مادبا المهندس منصور الزبن، أهمية بحث التحول نحو الاقتصاد الدائري من أبعاد مختلفة وتناول السياسات والأطر التشريعية، وبناء مؤشر الاقتصاد الدائري، لقياس وتقييم مدى التحول من الاقتصاد الخطي إلى الاقتصاد الدائري في المحافظة.
ودعم المشروع الذي نفذ خلال عامي 2022 و2023، 40 مشروعا بمادبا تحت مفهوم الاقتصاد الدائري، وتم تنفيذ جلسات توعوية حول الاقتصاد الدائري لـ300 مستفيد.
--(بترا)
ج ب/ف م/رق
27/02/2024 16:53:25
MENAFN27022024000117011021ID1107907399
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