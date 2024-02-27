اختتام منتدى تمكين المرأة في قطاع تكنولوجيا المعلومات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 شباط (بترا)- دعا منتدى تمكين المرأة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "شيتكس 2024" في ختام أعماله، الى أهمية توفير الآليات للاستفادة من الفرص الهائلة التي توفرها التكنولوجيا الجديدة، لتحقيق قفزات نوعية في المسارات المهنية والإجراءات العملية، خاصة فيما يتعلق بتمكين المرأة.

وتناول المنتدى الذي نظمته جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، عبر جلساته النقاشية مواضيع متعددة أهمها تمكين المرأة لتحقيق نمو الأعمال وتعزيز الابتكار في القطاع، وأهمية التعليم التقني للنساء، وإدارة تنوع الجنسين، ومناقشة سبل إزالة الحواجز التنظيمية والثقافية التي تعيق تقدم المرأة في هذا القطاع الحيوي.

وأكد المتحدثون الدور الحيوي للتعليم كركيزة أساسية لتطوير المهارات وإعادة التأهيل المستمر للعاملين، لمواكبة التحولات السريعة في سوق العمل، وعلى الدور الحاسم للمهارات الناعمة والذكاء العاطفي في النجاح داخل قطاع التكنولوجيا، وضرورة تشجيع المرأة على المخاطرة والتعلم من الفشل كجزء من مسيرتها نحو النجاح.

ولفتوا إلى أن التقدم يتطلب جهدًا جماعيًا يشمل كلاً من الرجال والنساء في سعيهم نحو إدارة المواهب وتحمل المسؤولية على قدم المساواة، وتم تسليط الضوء على جائزة "إلهام التغيير في العالم الرقمي" التي قدمتها شركة أورنج، كمثال على دور التكنولوجيا في تمكين المرأة.

وأشارت عضو مجلس إدارة جمعية إنتاج، مها السعيد، إلى الفجوة الكبيرة بين نسبة الخريجات في التخصصات ذات الصلة بالقطاع ومشاركتهن الفعلية في سوق العمل، مشيدة بالسيدات الأردنيات اللواتي لهن بصمات واضحة في قطاع ريادة الأعمال، خاصة أن قصص نجاحهن تشكل مصدر إلهام.

ومن جهتها؛ قالت رئيسة وحدة تمكين المرأة في جمعية إنتاج، زين عصفور، إن مبادرة "شيتكس" تهدف إلى تعزيز العمل المشترك بين القطاعين الخاص والعام، والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني لزيادة فعالية تمثيل المرأة في القطاع والمساهمة في التحول نحو اقتصاد رقمي متقدم.

--(بترا)

غ ح/رق

27/02/2024 16:50:02