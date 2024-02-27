اختتام منتدى تمكين المرأة في قطاع تكنولوجيا المعلومات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 شباط (بترا)- دعا منتدى تمكين المرأة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "شيتكس 2024" في ختام أعماله، الى أهمية توفير الآليات للاستفادة من الفرص الهائلة التي توفرها التكنولوجيا الجديدة، لتحقيق قفزات نوعية في المسارات المهنية والإجراءات العملية، خاصة فيما يتعلق بتمكين المرأة.
وتناول المنتدى الذي نظمته جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، عبر جلساته النقاشية مواضيع متعددة أهمها تمكين المرأة لتحقيق نمو الأعمال وتعزيز الابتكار في القطاع، وأهمية التعليم التقني للنساء، وإدارة تنوع الجنسين، ومناقشة سبل إزالة الحواجز التنظيمية والثقافية التي تعيق تقدم المرأة في هذا القطاع الحيوي.
وأكد المتحدثون الدور الحيوي للتعليم كركيزة أساسية لتطوير المهارات وإعادة التأهيل المستمر للعاملين، لمواكبة التحولات السريعة في سوق العمل، وعلى الدور الحاسم للمهارات الناعمة والذكاء العاطفي في النجاح داخل قطاع التكنولوجيا، وضرورة تشجيع المرأة على المخاطرة والتعلم من الفشل كجزء من مسيرتها نحو النجاح.
ولفتوا إلى أن التقدم يتطلب جهدًا جماعيًا يشمل كلاً من الرجال والنساء في سعيهم نحو إدارة المواهب وتحمل المسؤولية على قدم المساواة، وتم تسليط الضوء على جائزة "إلهام التغيير في العالم الرقمي" التي قدمتها شركة أورنج، كمثال على دور التكنولوجيا في تمكين المرأة.
وأشارت عضو مجلس إدارة جمعية إنتاج، مها السعيد، إلى الفجوة الكبيرة بين نسبة الخريجات في التخصصات ذات الصلة بالقطاع ومشاركتهن الفعلية في سوق العمل، مشيدة بالسيدات الأردنيات اللواتي لهن بصمات واضحة في قطاع ريادة الأعمال، خاصة أن قصص نجاحهن تشكل مصدر إلهام.
ومن جهتها؛ قالت رئيسة وحدة تمكين المرأة في جمعية إنتاج، زين عصفور، إن مبادرة "شيتكس" تهدف إلى تعزيز العمل المشترك بين القطاعين الخاص والعام، والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني لزيادة فعالية تمثيل المرأة في القطاع والمساهمة في التحول نحو اقتصاد رقمي متقدم.
--(بترا)
غ ح/رق
27/02/2024 16:50:02
MENAFN27022024000117011021ID1107907398
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