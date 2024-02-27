تجارة الاردن تطلق حملة تقاسم وجبة افطار رمضان مع أهالي قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 شباط (بترا)- أعلنت غرفة تجارة الأردن، بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية عن إطلاقها حملة " تقاسم وجبة إفطار رمضان" مع أهالي قطاع غزة، الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي غاشم.

واكد رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، مع أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي، بمقر الغرفة، أن القطاع التجاري والخدمي يتطلع الى تقديم الدعم والمساعدة خلال شهر رمضان المبارك للأهل في قطاع غزة.

وأشار خلال اللقاء الذي حضره عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، الى أن اقل واجب يمكن تقديمه للأهل في قطاع غزة، هو مشاركتهم مائدة الإفطار خلال شهر رمضان المبارك، عن طيب نفس وحب وإيثار، وتجسيدا لمواقف الأردن الإنسانية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني.

وبين الحاج توفيق أن قطاع غزة، وبفعل العدوان الغاشم الهمجي يواجه خطر المجاعة ومعظم سكانه يعانون من الجوع، وستتضاعف المعاناة إذا استمر العدوان الغاشم وتقييد وصول المساعدات الإنسانية، فضلًا عن تضاعف الاحتياجات الماسة لتوفير العلاج والدواء والمستلزمات الطبية والإيواء.

وعبر عن تقدير واعتزاز القطاع التجاري والخدمي لعملية الإنزال الجوي الذي نفذته القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي بتوجيهات من جلالته والذي وُصف "كأكبر عملية إنزال جوي" لمساعدات غذائية مباشرة إلى سكان القطاع.

وأشار إلى أن عملية الإنزال، دفعت مجلس إدارة الغرفة الى تغيير الأولويات والتفكير بطرق غير تقليدية بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية، لإيصال مواد غذائية على شكل وجبات أفطار جاهزة عالية القيمة الغذائية خلال شهر رمضان وطرود تشمل مواد غذائية أساسية، تخفيفًا عن أهالي القطاع جراء ما يتعرضون له من أوضاع صعبة ومعاناة جراء العدوان.

وأكد الحاج توفيق ان غرفة تجارة الأردن على استعداد لترجمة اي فكرة او مقترح من قبل الهيئة وحسب الظروف والمعطيات المستقبلية، من شأنه التخفيف عن الأهل في القطاع، سواء إقامة مطابخ للطعام متنقلة، او توفير بيوت جاهزة للإيواء.

وثمّن الحاج توفيق باسم مجلس إدارة الغرفة وممثلي القطاعات التجارية والخدمية في تجارة الأردن، عالياً الحراك الدبلوماسي الدولي الذي يقوده جلالة الملك، لوقف العدوان الغاشم وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي قطاع غزة.

من جانبه، عرض الشبلي لأبرز جهود الهيئة والتي تعمل بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيرا الى ان الهيئة أرسلت مساعدات طبية وإغاثية طارئة للوقوف بجانب الأهل في قطاع غزة .

ولفت إلى أن هذه المساعدات تأتي بهدف دعم الجهود المبذولة في رفد المستشفيات في غزة بالمستلزمات والمواد الطبية لإدامة تقديم الخدمات الصحية وعلاج المصابين في القطاع.

وأشاد بالدور الكبير الذي يقوم به القطاع التجاري والخدمي في الأردن، الذي كان له بصمة خير قوية خلال العدوان على قطاع غزة، من خلال عمليات التبرع ، معربا عن شكره وتقديره لتجار المملكة لكل ما يقدمونه من دعم ومساندة لسكان القطاع.

ورحب الشبلي بمبادرة غرفة تجارة الاردن لتنفيذ حملة بالتعاون مع الهيئة لتأمين وجبات افطار يومية خلال شهر رمضان، إضافة الى تأمين الطرود الخيرية التي تحتوي على مواد غذائية اساسية.

وبين ان الهيئة تعمل على مدار 24 ساعة في تجهيز وإرسال المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية، ووصل عدد الطائرات المرسلة ضمن الجسر الجوي الى أهلنا في غزة لــــ 60 طائرة من ضمنها 15 عملية إنزال جوي، اضافة الى الجسر البري الذي تم ارسال من خلاله 380 شاحنة من المواد الطبية والغذائية والاغاثية.

وأوضح أن هذه المساعدات أرسلت بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية (سلاح الجو/ الجيش العربي)، وبالتعاون مع عدد من المنظمات الأممية والدولية والإقليمية.

وقال إن الهيئة ضاعفت جهودها لتعمل على مدار الساعة من أجل تأمين المواد الضرورية والاحتياجات الرئيسية ودعم القطاعات المختلفة هناك من خلال إرسال الطائرات جواً وتسيير القوافل البرية وبالتعاون مع مختلف الجهات.

واضاف أن الجهات الرسمية بدءا من وزارة الخارجية والقوات المسلحة تبذل جهودا كبيرة على الصعيد الدبلوماسي لإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع على الرغم من تعقيد العمليات.

واوضح إن العمل جارٍ لتوجيه المزيد من المساعدات الإغاثية خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن الأردن لم ولن يتوانى يوما عن تقديم الدعم والوقوف مع أهله في فلسطين المحتلة.

وأشار الشبلي إلى أن الهيئة مستمرة في استقبال التبرعات النقدية والعينية من خلال قنوات التبرع المعلن عنها، وسترسل المساعدات الإنسانية بكامل قدراتها التشغيلية وبجهود تعكس الموقف الأردني تجاه الوضع الراهن في قطاع غزة.

بدورهم، أشاد اعضاء مجلس الادارة بالجهود التي تبذلها الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية في تقديم وايصال المساعدات الاغاثية والإنسانية الى الاشقاء في قطاع غزة ، مؤكدين ان الأردن بقيادة جلالة الملك سيبقى السند الدائم والنصير الأول للقضية الفلسطينية.

واشاروا إلى أن القطاع التجاري والخدمي بعموم المملكة يلتف خلف القيادة الهاشمية الحكمية ويدعم ويساند مواقفها الثابتة والداعمة والتي لم تنقطع يوما تجاه الاشقاء في فلسطين، مؤكدين وقوفهم التام مع الاهل في قطاع غزة، ومواصلة الدعم اللازم كجزء من الواجب.

--(بترا)

س ص/ف ق

27/02/2024 16:49:31