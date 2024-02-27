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الإدارية النيابية تطلع على واقع مستشفى الملك المؤسس

2/27/2024 2:39:43 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الرمثا 27 شباط (بترا)- اطلعت اللجنة الإدارية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على واقع مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي.
وقال رئيس اللجنة النائب المهندس يزن الشديفات، إن الزيارة تأتي كجزء من واجب اللجان النيابية بالعمل في الميدان، ومتابعة القضايا التي تهم المواطنين.
وأكد النواب، راشد الشوحة، ومحمد الشطناوي، وفراس القضاة، أهمية العمل مع إدارة المستشفى لتجاوز التحديات التي يواجهها.
من جهته، ثمن مدير المستشفى الدكتور خلدون بشايرة، زيارة اللجنة للمستشفى، وقدم إيجازا عن الأنظمة التي تحكم سير العمل في المستشفى وما يقدمه من رعاية صحية للمواطنين.
وأضاف أن اللجنة ناقشت الخطط الإدارية في المستشفى وأهمية إيجاد نظام مالي يتماشى مع التوسع في الخدمات التي يقدمها.
--(بترا)
ب و/رق
27/02/2024 16:42:53

MENAFN27022024000117011021ID1107907396

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