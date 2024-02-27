الإدارية النيابية تطلع على واقع مستشفى الملك المؤسس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الرمثا 27 شباط (بترا)- اطلعت اللجنة الإدارية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على واقع مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي.
وقال رئيس اللجنة النائب المهندس يزن الشديفات، إن الزيارة تأتي كجزء من واجب اللجان النيابية بالعمل في الميدان، ومتابعة القضايا التي تهم المواطنين.
وأكد النواب، راشد الشوحة، ومحمد الشطناوي، وفراس القضاة، أهمية العمل مع إدارة المستشفى لتجاوز التحديات التي يواجهها.
من جهته، ثمن مدير المستشفى الدكتور خلدون بشايرة، زيارة اللجنة للمستشفى، وقدم إيجازا عن الأنظمة التي تحكم سير العمل في المستشفى وما يقدمه من رعاية صحية للمواطنين.
وأضاف أن اللجنة ناقشت الخطط الإدارية في المستشفى وأهمية إيجاد نظام مالي يتماشى مع التوسع في الخدمات التي يقدمها.
--(بترا)
ب و/رق
27/02/2024 16:42:53
MENAFN27022024000117011021ID1107907396
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