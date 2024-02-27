الضريبة : ربط الأنظمة المحوسبة على نظام الفوترة لا يتطلب تعديلات جوهرية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 شباط(بترا)- أوضح مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، أن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني متاح للاستخدام من قبل الشركات والمنشآت التي لديها أنظمة محوسبة بشكل سهل ويسير.

وقال، في بيان اليوم الثلاثاء، إن النظام قادر على استيعاب كافة الأنظمة المحوسبة من خلال الربط الإلكتروني ومواءمة الأنظمة المحوسبة مع نظام الفوترة الوطني الإلكتروني وبالتالي انضمام جميع المكلفين من مختلف القطاعات.

وبين أن الاجراء ينحصر بالنسبة للأنظمة المحوسبة بربط برنامج الفوترة الوطني لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات المحوسب، فيما يتعلق بإصدار الفواتير فقط من خلال النظام وبإجراءات ربط لإصدار الفواتير دون الحاجة لأي تعديلات جوهرية على الأنظمة المحوسبة التي تستخدمها الشركات والمنشآت في إصدار الفواتير.

وقال إن نظام الفوترة الوطني متاح لانضمام جميع الشركات والأفراد والمنشآت الملزمة بنظام الفوترة التي ليس لديها أنظمة محوسبة أو لديها أنظمة محوسبة ولا يرتب أي تكاليف أو أعباء مادية إضافية على المكلفين، ويتمتع النظام بأمان عال ويتميز بحماية البيانات ويحافظ على سريتها.

وأشار إلى أن الدائرة خصصت فرق عمل لمساعدة المكلفين وإرشادهم وتوعيتهم بكيفية الربط على نظام الفوترة، واستخدام إحدى المنصات التي تناسب كل مكلف منهم.

وأوضح أبو علي أن هناك جهات غير ملزمة بإصدار الفاتورة، حيث يستثنى من تنظيم وإصدار الفاتورة حسب أحكام نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها والتعليمات الصادرة بموجبه المنشآت والأعمال المرخصة وهي البقالات (ميني ماركت ، أو سوبر ماركت، أو دكان)، مكتبات بيع الكتب والقرطاسية، محلات بيع الخضار والفواكه، محلات بيع الأدوات المنزلية، المخابز، المطاعم الشعبية، الأعمال المنزلية، محلات بيع الألبان.

وأضاف أنه يستثنى كذلك، محلات بيع أدوات الخياطة، ممن تقل مبيعات أي منها السنوية عن(75 ألف دينار، وكذلك الحرف المرخصة في أي من محافظات المملكة حسب التشريعات المعمول بها التي تقل إيراداتها السنوية عن 30 ألف دينار، وكذلك المخابز التي تبيع الخبز فقط وتقل مبيعاتها السنوية عن 150000 دينار، مع الأخذ بالاعتبار الجهات للاعتبارات والأسباب التي سبق وأن تقدم بها للدائرة من الأنشطة الأخرى ممن تقل مبيعاتها أو مشترياتها عن 75 ألف دينار او الأسواق التجارية.

وأوضح ، أنه يمكن لجميع المكلفين التواصل مع مركز خدمات المكلفين في الدائرة من خلال الهاتف أو تطبيق الواتس آب على هانف رقم 062222130 أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للإرشاد وتلقي المساعدة المطلوبة والإجابة على استفساراتهم وملاحظاتهم وكذلك مساعدتهم بسير إجراءات معاملاتهم إلكترونيا والرد عليها في أقصر وقت ممكن.

--(بترا)

رش/ف م/ف ق

27/02/2024 16:34:37