الكرك: إطلاق الحملة الإعلامية لجوائز صندوق الحسين في مجال الزراعة والأمن الغذائي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الكرك 27 شباط (بترا) محمد العساسفة وأثير الطراونة- أطلق المركز الوطني للبحوث الزراعية بكلية الزراعة في جامعة مؤتة، فعاليات الحملة الإعلامية لجوائز صندوق الحسين في مجال الزراعة والأمن الغذائي للعام 2024، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.
وثمن نائب عميد كلية الزراعة في جامعة مؤتة الدكتور خالد أبو الرز، دور المركز الرائدة في احتضان المشاريع الريادية وتوجيهها لتطوير القطاع الزراعي والذي جاء نتيجة الاهتمام الملكي بتعزيز الآمن الغذائي والاستدامة الزراعية.
وأضاف أبو الرز أن الأردن انتقل في السنوات الماضية إلى مرحلة الحلول المستدامة بالتشارك والتكاتف بين جميع الأطراف من خلال تطوير آليات البحث العلمي واستصلاح الأراضي الزراعية ودعم وتحفيز المزارعين لتحقيق وترسيخ الاعتماد على الذات وتحسين معززات الأمن الغذائي مع مراعاة التحديات التي فرضتها التحديات المناخية.
قال مدير مركز الربة للبحوث الزراعية الدكتور حنا مدانات إن الرؤية الملكية السامية في التحديث الاقتصادي تشكل خارطة طريق لتوظيف الابتكار والريادة في القطاع الزراعي، مشيرا إلى أن فكرة الجائزة تتوافق مع رسالة المركز لتأهيل الرياديين والمبدعين، وإنضاج أفكارهم ورعايتهم وتأهيلهم ليصبحوا قادرين على المنافسة في السوق، وبما يمكّنهم التحول من فئة الباحثين عن الوظيفة إلى فئة مالكين لمشروعات صغيرة ومتوسطة.
وبيّن المدانات أن الجائزة تستهدف أصحاب الأفكار الريادية والشركات الناشئة، والمشروعات الابتكارية والإبداعية، ومستخدمي التقنيات الحديثة في التطوير، ومنها إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، مع قابلية تطبيقها وتنفيذها وأن تكون ذات جدوى اقتصادية ومستدامة وتسهم في تعزيز حماية البيئة.
وأشار المدانات إلى ان الحملة الإعلامية ستشمل جميع مناطق المملكة من خلال لقاءات ينظمها المركز مع صندوق الحسين في الأقاليم الثلاثة الشمال والوسط والجنوب، وتستهدف الجامعات الحكومية والخاصة، المؤسسات التعاونية والجمعيات التعاونية والبيئية، ومؤسسة الإقراض الزراعي، وغرفة صناعة عمان، ومديريات الزراعية في المحافظات، ونقابة المهندسين، والاتحاد العام للمزارعين، والقطاع الخاص، ومجالس اللامركزية في المحافظات، والمزارعين الرياديين، وأعضاء حاضنة الابتكار الزراعي وجميع الجهات ذات الصلة.
من جهته، قال مدير عام صندوق الحسين للإبداع والتفوق الدكتور علي ياغي، إن القطاع الزراعي من القطاعات المهمة في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات الريفية في المملكة، وترتبط ارتباطاً وثيقاً بجهود المحافظة على البيئة الطبيعية واستدامتها، مشيرا إلى أن هذا القطاع يواجه مشاكل وتحديات منها تذبذب الأمطار وقلة الأراضي الزراعية وندرة الموارد المائية.
وأكد أن الصندوق يعمل كمركز لتشجيع الإبداع والتميز ودفع عجلة التنمية المستدامة في الأردن والذي يطلق العديد من الجوائز التي تهدف الى اكتشاف المبدعين وصانعي الحلول للمشاكل المحلية التي تواجه بعض القطاعات في الأردن ويعد ذراع المسؤولية المجتمعية للقطاع المصرفي في الأردن.
وبين ياغي ان الجائزة تهدف إلى تشجيع الأفكار والمشاريع الريادية في مجال الزراعة والأمن الغذائي، واحتضانها وتطويرها إلى مشاريع تطبيقية وشركات ناشئة وتشبيكها مع خدمات دعم المشاريع ومسرعات الأعمال وأنه تم إطلاق الجوائز في ثلاثة حقول: الإنتاج النباتي، والإنتاج الحيواني، والمياه والبيئة.
وسيقدم صندوق الحسين الدعم المالي للجائزة، حيث تتضمن الجوائز ثلاث مستويات لكل حقل، قيمة الجائزة الأولى 7 آلاف، والثانية 5 آلاف والثالثة 3 آلاف دينار، وتتوزع الجائزة بين مكافأة مالية ودعم مالي وتقني لاحتضان تطوير المشروع في حاضنة الابتكار وريادة الأعمال الزراعية في المركز الوطني لمدة سنتين، لضمان تنفيذها وتطويرها إلى مشاريع تجارية ناجحة.
--(بترا)
م ع/أ ط/رق
27/02/2024 16:34:36
MENAFN27022024000117011021ID1107907394
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