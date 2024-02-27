الكرك: إطلاق الحملة الإعلامية لجوائز صندوق الحسين في مجال الزراعة والأمن الغذائي

MENAFN - Jordan News Agency)

الكرك 27 شباط (بترا) محمد العساسفة وأثير الطراونة- أطلق المركز الوطني للبحوث الزراعية بكلية الزراعة في جامعة مؤتة، فعاليات الحملة الإعلامية لجوائز صندوق الحسين في مجال الزراعة والأمن الغذائي للعام 2024، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.

وثمن نائب عميد كلية الزراعة في جامعة مؤتة الدكتور خالد أبو الرز، دور المركز الرائدة في احتضان المشاريع الريادية وتوجيهها لتطوير القطاع الزراعي والذي جاء نتيجة الاهتمام الملكي بتعزيز الآمن الغذائي والاستدامة الزراعية.

وأضاف أبو الرز أن الأردن انتقل في السنوات الماضية إلى مرحلة الحلول المستدامة بالتشارك والتكاتف بين جميع الأطراف من خلال تطوير آليات البحث العلمي واستصلاح الأراضي الزراعية ودعم وتحفيز المزارعين لتحقيق وترسيخ الاعتماد على الذات وتحسين معززات الأمن الغذائي مع مراعاة التحديات التي فرضتها التحديات المناخية.

قال مدير مركز الربة للبحوث الزراعية الدكتور حنا مدانات إن الرؤية الملكية السامية في التحديث الاقتصادي تشكل خارطة طريق لتوظيف الابتكار والريادة في القطاع الزراعي، مشيرا إلى أن فكرة الجائزة تتوافق مع رسالة المركز لتأهيل الرياديين والمبدعين، وإنضاج أفكارهم ورعايتهم وتأهيلهم ليصبحوا قادرين على المنافسة في السوق، وبما يمكّنهم التحول من فئة الباحثين عن الوظيفة إلى فئة مالكين لمشروعات صغيرة ومتوسطة.

وبيّن المدانات أن الجائزة تستهدف أصحاب الأفكار الريادية والشركات الناشئة، والمشروعات الابتكارية والإبداعية، ومستخدمي التقنيات الحديثة في التطوير، ومنها إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، مع قابلية تطبيقها وتنفيذها وأن تكون ذات جدوى اقتصادية ومستدامة وتسهم في تعزيز حماية البيئة.

وأشار المدانات إلى ان الحملة الإعلامية ستشمل جميع مناطق المملكة من خلال لقاءات ينظمها المركز مع صندوق الحسين في الأقاليم الثلاثة الشمال والوسط والجنوب، وتستهدف الجامعات الحكومية والخاصة، المؤسسات التعاونية والجمعيات التعاونية والبيئية، ومؤسسة الإقراض الزراعي، وغرفة صناعة عمان، ومديريات الزراعية في المحافظات، ونقابة المهندسين، والاتحاد العام للمزارعين، والقطاع الخاص، ومجالس اللامركزية في المحافظات، والمزارعين الرياديين، وأعضاء حاضنة الابتكار الزراعي وجميع الجهات ذات الصلة.

من جهته، قال مدير عام صندوق الحسين للإبداع والتفوق الدكتور علي ياغي، إن القطاع الزراعي من القطاعات المهمة في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات الريفية في المملكة، وترتبط ارتباطاً وثيقاً بجهود المحافظة على البيئة الطبيعية واستدامتها، مشيرا إلى أن هذا القطاع يواجه مشاكل وتحديات منها تذبذب الأمطار وقلة الأراضي الزراعية وندرة الموارد المائية.

وأكد أن الصندوق يعمل كمركز لتشجيع الإبداع والتميز ودفع عجلة التنمية المستدامة في الأردن والذي يطلق العديد من الجوائز التي تهدف الى اكتشاف المبدعين وصانعي الحلول للمشاكل المحلية التي تواجه بعض القطاعات في الأردن ويعد ذراع المسؤولية المجتمعية للقطاع المصرفي في الأردن.

وبين ياغي ان الجائزة تهدف إلى تشجيع الأفكار والمشاريع الريادية في مجال الزراعة والأمن الغذائي، واحتضانها وتطويرها إلى مشاريع تطبيقية وشركات ناشئة وتشبيكها مع خدمات دعم المشاريع ومسرعات الأعمال وأنه تم إطلاق الجوائز في ثلاثة حقول: الإنتاج النباتي، والإنتاج الحيواني، والمياه والبيئة.

وسيقدم صندوق الحسين الدعم المالي للجائزة، حيث تتضمن الجوائز ثلاث مستويات لكل حقل، قيمة الجائزة الأولى 7 آلاف، والثانية 5 آلاف والثالثة 3 آلاف دينار، وتتوزع الجائزة بين مكافأة مالية ودعم مالي وتقني لاحتضان تطوير المشروع في حاضنة الابتكار وريادة الأعمال الزراعية في المركز الوطني لمدة سنتين، لضمان تنفيذها وتطويرها إلى مشاريع تجارية ناجحة.

--(بترا)

م ع/أ ط/رق

27/02/2024 16:34:36

