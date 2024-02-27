الأردن يستضيف بطولة العالم للمصارعة تحت 17 عاما في آب المقبل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 شباط (بترا)- أعلن الاتحاد الدولي للمصارعة عن إسناد تنظيم بطولة العالم تحت سن 17عاما للاتحاد الأردني، لتقام البطولة في عمان من 19 إلى 25 آب المقبل.
وقال رئيس الاتحاد الأردني المهندس محمد العواملة، إن إسناد تنظيم البطولة العالمية للأردن، يؤكد مدى ثقة الاتحاد الدولي وأسرة المصارعة الدولية بالأردن، ويضع المصارعة الأردنية على الخارطة الدولية.
وأكد جاهزية الاتحاد لهذه الاستضافة التي ستضاف إلى نجاحات سابقة حققها خاصة لا سيما بعد اكتساب الكوادر الأردنية خبرات كبيرة في تنظيم البطولات العالمية.
وفي سياق متصل، قال نائب رئيس الاتحاد الناطق الإعلامي المهندس عبدالله قطيشات، إن نجاح الأردن العام الماضي في استضافة بطولتي العالم للشباب وآسيا للناشئين، اللتين حظيتا بدعم ورعاية مباشرة من اللجنة الأولمبية برئاسة سمو الأمير فيصل بن الحسين، انعكس بنتائج إيجابية على مستقبل المصارعة الأردنية واستضافة بطولات دولية وإقليمية.
وأضاف أن استضافة بطولات وتنظيمها بالتنسيق مع أسرة المصارعة العالمية، وضع الأردن على خريطة المصارعة العالمية، وجعله مركزا إقليميا لتطوير اللعبة.
--(بترا)
ض ع/ن ح/ف ق
27/02/2024 16:30:31
MENAFN27022024000117011021ID1107907393
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