الأردن يستضيف بطولة العالم للمصارعة تحت 17 عاما في آب المقبل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 شباط (بترا)- أعلن الاتحاد الدولي للمصارعة عن إسناد تنظيم بطولة العالم تحت سن 17عاما للاتحاد الأردني، لتقام البطولة في عمان من 19 إلى 25 آب المقبل.

وقال رئيس الاتحاد الأردني المهندس محمد العواملة، إن إسناد تنظيم البطولة العالمية للأردن، يؤكد مدى ثقة الاتحاد الدولي وأسرة المصارعة الدولية بالأردن، ويضع المصارعة الأردنية على الخارطة الدولية.

وأكد جاهزية الاتحاد لهذه الاستضافة التي ستضاف إلى نجاحات سابقة حققها خاصة لا سيما بعد اكتساب الكوادر الأردنية خبرات كبيرة في تنظيم البطولات العالمية.

وفي سياق متصل، قال نائب رئيس الاتحاد الناطق الإعلامي المهندس عبدالله قطيشات، إن نجاح الأردن العام الماضي في استضافة بطولتي العالم للشباب وآسيا للناشئين، اللتين حظيتا بدعم ورعاية مباشرة من اللجنة الأولمبية برئاسة سمو الأمير فيصل بن الحسين، انعكس بنتائج إيجابية على مستقبل المصارعة الأردنية واستضافة بطولات دولية وإقليمية.

وأضاف أن استضافة بطولات وتنظيمها بالتنسيق مع أسرة المصارعة العالمية، وضع الأردن على خريطة المصارعة العالمية، وجعله مركزا إقليميا لتطوير اللعبة.

--(بترا)

ض ع/ن ح/ف ق

27/02/2024 16:30:31