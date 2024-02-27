الأردنية للسياحة الوافدة تنتخب مجلس إدارتها للأعوام 2024- 2026

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 شباط (بترا)- انتخبت الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة، غادة إسكندر النجار رئيسا لمجلس إدارتها للسنوات 2024- 2026، ويسار ملحس نائبا لها، وأيمن عبد الكريم أمين صندوق، ونضال بني عيسى أمين سر وناطقا إعلاميا، وعضوية طارق سميح وسارة الشريف.

وعقدت الهيئة العامة للجمعية اجتماعها السنوي العادي، برئاسة رئيس مجلس الإدارة غادة النجار ، وحضور أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء العاملين والمؤازرين، وممثلين عن وزارة السياحة والآثار، ومدقق الحسابات والممثل القانوني.

وبحسب بيان للجمعية اليوم الثلاثاء، تم خلال الاجتماع مناقشة التقرير المالي والإداري، والتصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية 2023، وذلك بعد الإطلاع على تقرير مدقق الحسابات والإقرار عليها بالإجماع، وتم انتخاب شركة التألف للتدقيق كمدققي حسابات للجمعية للعام الحالي 2024.

وعرضت رئيسة الجمعية، لأبرز إنجازات النشاطات والمبادرات والاتفاقيات التي وقعتها الجمعية خلال العام 2023، والقضايا التي عملت بها بما يخص دعم القطاع السياحي بشكل عام وقطاع السياحة الوافدة بشكل خاص.

وصادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية وأبرأت ذمة مجلس الإدارة عن سنة 2023.

وسيقوم المجلس الجديد بوضع الخطة الإدارية للجمعية لعام 2024، وتحديد الخطط للأعوام المقبلة استكمالا للجهود المبذولة من المجالس السابقة، ورسم الخطط المستقبلية لنشاطات الجمعية بشكل عام.

-–(بترا)

ح خ/ ف م

27/02/2024 16:07:51