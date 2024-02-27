الأردنية للسياحة الوافدة تنتخب مجلس إدارتها للأعوام 2024- 2026

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 شباط (بترا)- انتخبت الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة، غادة إسكندر النجار رئيسا لمجلس إدارتها للسنوات 2024- 2026، ويسار ملحس نائبا لها، وأيمن عبد الكريم أمين صندوق، ونضال بني عيسى أمين سر وناطقا إعلاميا، وعضوية طارق سميح وسارة الشريف.
وعقدت الهيئة العامة للجمعية اجتماعها السنوي العادي، برئاسة رئيس مجلس الإدارة غادة النجار ، وحضور أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء العاملين والمؤازرين، وممثلين عن وزارة السياحة والآثار، ومدقق الحسابات والممثل القانوني.
وبحسب بيان للجمعية اليوم الثلاثاء، تم خلال الاجتماع مناقشة التقرير المالي والإداري، والتصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية 2023، وذلك بعد الإطلاع على تقرير مدقق الحسابات والإقرار عليها بالإجماع، وتم انتخاب شركة التألف للتدقيق كمدققي حسابات للجمعية للعام الحالي 2024.
وعرضت رئيسة الجمعية، لأبرز إنجازات النشاطات والمبادرات والاتفاقيات التي وقعتها الجمعية خلال العام 2023، والقضايا التي عملت بها بما يخص دعم القطاع السياحي بشكل عام وقطاع السياحة الوافدة بشكل خاص.
وصادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية وأبرأت ذمة مجلس الإدارة عن سنة 2023.
وسيقوم المجلس الجديد بوضع الخطة الإدارية للجمعية لعام 2024، وتحديد الخطط للأعوام المقبلة استكمالا للجهود المبذولة من المجالس السابقة، ورسم الخطط المستقبلية لنشاطات الجمعية بشكل عام.
-–(بترا)
ح خ/ ف م
27/02/2024 16:07:51
MENAFN27022024000117011021ID1107907392
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