ثقافة الزرقاء تنفذ جدارية تعبيرية عن شهداء الجيش العربي

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 27 شباط (بترا)- قال مدير مديرية ثقافة محافظة الزرقاء محمد الزعبي، إن المديرية نفذت وبالتعاون مع جمعية الفن التشكيلي وبلدية الزرقاء، جدارية تعبيرية عن شهداء الجيش العربي الذين فضلوا الصمود على أسوار القدس واستبسلوا في الدفاع عن المسجد الأقصى.

وبين الزعبي لـ(بترا) ان هذه الجدارية تعد الثالثة التي تنفذها المديرية منذ بداية العام الحالي، في أماكن متعددة وهي: مدينة الملك عبدالله بن عبد العزيز (مدينة الشرق)، وأوتوستراد الزرقاء - عمان قرب مبنى المحافظة، وأوتوستراد الزرقاء- عمان مدخل لواء الرصيفة، وذلك ضمن خطة عمل تقوم المديرية بها بهدف إضفاء طابع جمالي وبصري وفني يعبر عن الحالة الفنية والثقافية الراقية والمتنوعة في محافظة الزرقاء.

وأكد أن الفن التشكيلي هو حلقة تواصل بين الفنان والعمل الذي يقدمه، وهي رسالة مميزة يوصلها الفنان للتعبير عن مختلف القضايا والأحداث في المجتمع، مشيرا إلى ان الفن التشكيلي يلعب دورا هاما في التنمية الثقافية والصناعات الثقافية وتحويل مداخل ومخارج المدن إلى تحف فنية تعبر عن ثقافة المجتمع.

ودعا الزعبي أهالي الزرقاء إلى ضرورة المحافظة على هذه الجداريات الفنية والتي لها دلالات رمزية ووطنية وثقافية مهمة في التاريخ الأردني، حيث ان هذه الجداريات هي تعبير عن الحالة الثقافية الراقية والمتميزة والمتنوعة التي تتمتع بها محافظة الزرقاء.

--(بترا)

ع ض/رق

27/02/2024 16:03:41