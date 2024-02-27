البلقاء التطبيقية ووكالة كويكا تبحثان تعزيز التعاون

MENAFN - Jordan News Agency)

السلط 27 شباط (بترا)- بحث رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد فخري العجلوني، مع وفد من وكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" وجامعة دونج يو، اليوم الثلاثاء، تبادل الخبرات وتعزيز التعاون لتطوير البرامج التعليمية التقنية.

وأكد العجلوني، خلال زيارة الوفد الجامعة لمتابعة تنفيذ مشروع تطوير برامج الدرجة الجامعية المتوسطة في كليتي اربد والكرك، أن الشركة بين "البلقاء التطبيقية" ووكالة "كويكا" قوية ومجدية، مثمنا جهود "كويكا" وجامعة دونج يو في نقل تجربة كوريا في التخصصات التقنية إلى الجامعة.

بدورها، أكدت مديرة وكالة "كويكا" سويونغ كيم، عمق علاقات التعاون المستمر مع جامعة البلقاء التطبيقية في إطار مشروع تطوير برامج الدرجة الجامعية المتوسطة الذي يهدف إلى تعزيز كفاءة التعليم التقني، وتحسين البنية التحتية، وتطوير البرامج الأكاديمية، و بناء قدرات المدرسين.

يذكر ان البلقاء التطبيقية وقعت مع الوكالة اتفاقية لتطوير التعليم التقني في سبعة برامج للدرجة الجامعية المتوسطة وتبلغ تكلفة المشروع 10 ملايين دولار ، منها 6 ملايين دولار منحة من الوكالة الكورية و 4 ملايين دولار تمويل ذاتي من الجامعة ويتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل نهاية العام.

--(بترا)

أ ع/ن ح/ف ق

27/02/2024 16:00:17