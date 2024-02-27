وزيرة التخطيط تلتقي نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 شباط (بترا)- التقت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي/ محافظ الأردن لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية زينة طوقان، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يورجن ريجترينك، والوفد المرافق الذي يقوم يزور عمان للاطلاع على أنشطة البنك في الأردن، والتعرف على الفرص الاقتصادية والاستثمارية في المملكة، من أجل تحديد المجالات المحتملة للدعم المستقبلي للبنك في الأردن.

وثمنت طوقان الدور الذي يضطلع به البنك الأوروبي ومساهمة استثماراته وتمويلاته في الجهود التنموية والإصلاحية في المملكة في مختلف القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى المحفظة الاستثمارية للبنك في الأردن.

وأكدت الوزيرة في بيان اليوم الثلاثاء، أهمية أن يواصل البنك نشاطه واستثماراته من خلال توفير التمويل الميسر، وبما يعزز من أواصر التعاون والشراكة مع البنك.

وأطلعت وزيرة التخطيط مسؤول البنك على الأداء الاقتصادي، وسير العمل بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وبرنامجها التنفيذي من حيث الأولويات والمشاريع ومختلف الاصلاحات التي ينفذها الأردن.

وأكدت طوقان، أهمية البنك كشريك تنموي للأردن في تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية من خلال توفير التمويل للمشاريع التنموية والاستثمارية ذات الأولوية.

وبحث الجانبان فرص وإمكانات التعاون في قطاعات المياه والصرف الصحي والنقل والبنية التحتية الاجتماعية والصناعات عالية القيمة والصناعات التعدينية والسياحة والطاقة الخضراء وتوفير التمويل لدعم المشاريع الميكروية والصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى دعم محتمل في قطاع الكهرباء، والمساعدة في تحديد مشاريع جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب أهمية توسيع محفظة البنك الموجهة لدعم القطاع الخاص والمشاريع ذات الأولوية لسُلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وجددت وزيرة التخطيط الشكر للبنك، على التعهدات لمشروع نقل وتحلية المياه من العقبة إلى عمان - الناقل الوطني للمياه، والذي يعتبر المشروع الاستراتيجي للأردن في المرحلة الحالية وأهميته للأمن المائي.

من جانبه، قال ريجترينك "يسعدني جداً أن أعود إلى الأردن، خاصة خلال هذا الوقت، للتأكيد على دعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للمملكة، حيث ركزت مناقشاتنا مع وزيرة التخطيط والتعاون الدولي على الاستثمارات الحالية والمستقبلية التي يمكن أن تدعم النمو الاقتصادي للبلاد وتحفز ايجاد فرص العمل".

وشارك في الاجتماع المدير التنفيذي في مجلس إدارة البنك جلين بورفيس الذي يمثل دول كندا والأردن وتونس والمغرب، ومدير مكتب البنك في عمّان والمسؤول عن عمليات البنك في منطقة شرق المتوسط جريتشن بيري.

يذكر أنه، قد نمت محفظة البنك منذ بدء عملياته في الأردن عام 2012 إلى نحو 2 مليار يورو، لدعم مشاريع في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعات الدوائية والمياه والصرف الصحي، والبنية التحتية البيئية والنفايات الصلبة، والنقل، والسياحة، والقطاع البنكي لدعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دعم القطاع الخاص الذي يستحوذ على ما يزيد عن 55 بالمئة من تمويلات البنك حالياً.

--(بترا)

و ر/ف م/ف ق

27/02/2024 15:55:00