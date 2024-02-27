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المركزي يطرح أدوات جديدة للسياسة النقدية لزيادة كفاءة إدارة السيولة للبنوك الإسلامية

2/27/2024 2:39:37 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 27 شباط (بترا)- استحدث البنك المركزي الأردني، بالتعاون مع البنوك الإسلامية العاملة بالأردن، أدوات جديدة للسياسة النقدية تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء.
وستسهم الأدوات المستحدثة في زيادة فاعلية إدارة السيولة في السوق النقدي وكفاءتها، ومساعدة البنوك الإسلامية على إدارة سيولتها بمرونة أكبر وإيجاد سوق فعال فيما بينها.
وبموجب هذه الأدوات، سيكون البنك المركزي قادراً على توفير السيولة النهارية للبنوك الإسلامية، وكذلك توفير السيولة لليلة واحدة ولغاية أسبوع بناء على طلبها، أو بمبادرة من البنك المركزي في الوقت والأجل والحجم الذي يراه البنك المركزي مناسباً وبما يحقق الأهداف التشغيلية للسياسة النقدية.
ويأتي هذا الإجراء من البنك المركزي على تطوير الإطار التشغيلي للسياسة النقدية وتنويع أدواتها المستخدمة، في ضوء الممارسات الفضلى للبنوك المركزية واحتياجات السوق النقدي والمصرفي المحلي.
--(بترا)
رش/رق
27/02/2024 15:47:16

MENAFN27022024000117011021ID1107907387

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