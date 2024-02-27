المركزي يطرح أدوات جديدة للسياسة النقدية لزيادة كفاءة إدارة السيولة للبنوك الإسلامية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 شباط (بترا)- استحدث البنك المركزي الأردني، بالتعاون مع البنوك الإسلامية العاملة بالأردن، أدوات جديدة للسياسة النقدية تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء.
وستسهم الأدوات المستحدثة في زيادة فاعلية إدارة السيولة في السوق النقدي وكفاءتها، ومساعدة البنوك الإسلامية على إدارة سيولتها بمرونة أكبر وإيجاد سوق فعال فيما بينها.
وبموجب هذه الأدوات، سيكون البنك المركزي قادراً على توفير السيولة النهارية للبنوك الإسلامية، وكذلك توفير السيولة لليلة واحدة ولغاية أسبوع بناء على طلبها، أو بمبادرة من البنك المركزي في الوقت والأجل والحجم الذي يراه البنك المركزي مناسباً وبما يحقق الأهداف التشغيلية للسياسة النقدية.
ويأتي هذا الإجراء من البنك المركزي على تطوير الإطار التشغيلي للسياسة النقدية وتنويع أدواتها المستخدمة، في ضوء الممارسات الفضلى للبنوك المركزية واحتياجات السوق النقدي والمصرفي المحلي.
--(بترا)
رش/رق
27/02/2024 15:47:16
MENAFN27022024000117011021ID1107907387
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