وزير الخارجية يلتقي نظيره الفنزويلي

MENAFN - Jordan News Agency)

جنيف 27 شباط (بترا)- التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء في جنيف، وزير خارجية فنزويلا إيفان هيل، على هامش أعمال الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وشدد الوزيران على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف وفوري، مؤكدين موقف بلديهما الرافض للتهجير.

كما بحث الوزيران العلاقات الثنائية، واتفقا على عقد جلسة من المشاورات السياسية لتحديد مجالات زيادة التعاون في قطاعات عديدة تشمل التجارة والسياحة.

واتفق الوزيران على توقيع اتفاقية لإلغاء التأشيرات لحملة الجوازات الدبلوماسية والبدء في بحث اتفاقيات أخرى تفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين البلدين.

--(بترا)





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27/02/2024 15:42:38