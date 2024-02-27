وزير الخارجية يلتقي نظيره الفنزويلي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
جنيف 27 شباط (بترا)- التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء في جنيف، وزير خارجية فنزويلا إيفان هيل، على هامش أعمال الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وشدد الوزيران على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف وفوري، مؤكدين موقف بلديهما الرافض للتهجير.
كما بحث الوزيران العلاقات الثنائية، واتفقا على عقد جلسة من المشاورات السياسية لتحديد مجالات زيادة التعاون في قطاعات عديدة تشمل التجارة والسياحة.
واتفق الوزيران على توقيع اتفاقية لإلغاء التأشيرات لحملة الجوازات الدبلوماسية والبدء في بحث اتفاقيات أخرى تفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين البلدين.
--(بترا)
ص خ/رق
27/02/2024 15:42:38
MENAFN27022024000117011021ID1107907386
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