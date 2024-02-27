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الاحتلال يقتلع 55 ألف شجرة ويدمر 9 حدائق في غزة

2/27/2024 2:39:35 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 27 شباط (بترا)- قالت بلدية غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي اقتلع نحو 55 ألف شجرة، ودمر 9 حدائق عامة منها حديقة حيوانات في حي الزيتون شرق المدينة.
وأضافت البلدية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال أصاب عاملين في الحديقة حاولا الوصول إليها في بداية عدوانه على قطاع غزة، وأنه يمنع وصول الطعام الخاص بالحيوانات ما تسبب بموتها جوعاً .
وأوضحت أن الحديقة تبلغ مساحتها 4 دونمات وكانت تضم نحو 100 حيوان، إضافة إلى ألعاب للأطفال وجلسات للزوار، ومبنى إدارة الحدائق والأسوار مطالبة منظمة البيئة العالمية والمنظمات الدولية بالتدخل العاجل وإدانة جرائم الاحتلال بحق البيئة وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال من مرافق بيئية وحماية الأشجار والحيوانات وتوفير الطعام والماء لهما.
--(بترا)
أ ش/ن ح
27/02/2024 15:39:25

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