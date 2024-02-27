الاحتلال يقتلع 55 ألف شجرة ويدمر 9 حدائق في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 27 شباط (بترا)- قالت بلدية غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي اقتلع نحو 55 ألف شجرة، ودمر 9 حدائق عامة منها حديقة حيوانات في حي الزيتون شرق المدينة.
وأضافت البلدية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال أصاب عاملين في الحديقة حاولا الوصول إليها في بداية عدوانه على قطاع غزة، وأنه يمنع وصول الطعام الخاص بالحيوانات ما تسبب بموتها جوعاً .
وأوضحت أن الحديقة تبلغ مساحتها 4 دونمات وكانت تضم نحو 100 حيوان، إضافة إلى ألعاب للأطفال وجلسات للزوار، ومبنى إدارة الحدائق والأسوار مطالبة منظمة البيئة العالمية والمنظمات الدولية بالتدخل العاجل وإدانة جرائم الاحتلال بحق البيئة وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال من مرافق بيئية وحماية الأشجار والحيوانات وتوفير الطعام والماء لهما.
--(بترا)
أ ش/ن ح
27/02/2024 15:39:25
MENAFN27022024000117011021ID1107907385
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